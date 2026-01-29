Meta✴ Platforms сообщила финансовые результаты IV квартала и всего 2025 года, завершившегося 31 декабря 2025 года. Выручка компании за квартал составила $59,89 млрд, что больше год к году на 24​% при консенсус-прогнозе аналитиков, опрошенных LSEG, в размере $58,59 млрд (по данным CNBC). При этом чистая прибыль выросла год к году на 9​% до $22,77 млрд. Прибыль на разводнённую акцию составила $8,88 (+11​%), что выше прогноза от LSEG в размере $8,23 на разводнённую акцию.

За 2025 год выручка Meta✴ достигла $200,97 млрд, увеличившись год к году на 22​%. Чистая прибыль составила $60,46 млрд (падение на 3​%) или $23,49 на разводнённую акцию. В I квартале 2026 года компания прогнозирует выручку в пределах от $53,5 до $56,5 млрд, что немного меньше результата IV квартала, но выше прогноза аналитиков, опрошенных LSEG, в размере $51,41 млрд. На фоне этого прогноза выручки, превзошедшего ожидания экспертов, акции Meta✴ подскочили на 10​%.

Meta✴ заявила, что общие расходы в 2026 году составят от $162 до $169 млрд. При этом капитальные затраты, связанные с ИИ, в 2026 году, как ожидается, составят от $115 до $135 млрд, что превышает прогнозы аналитиков в $110,7 млрд. Это почти вдвое больше, чем капитальные затраты компании в 2025 году, которые составили $72,2 млрд. Роста затрат направлен на поддержку подразделения Meta✴ Superintelligence Labs (MSL), а также основной повседневной деятельности компании, заявила финансовый директор Сьюзан Ли (Susan Li). Ранее компания пообещала потратить $600 млрд на ИИ ЦОД, инфраструктуру и кадры.

В начале этого месяца компания Meta✴ представила новую инициативу под названием Meta✴ Compute, направленную на расширение ИИ-инфраструктуры и улучшение управления своей растущей сетью ИИ ЦОД, заявив о планах построить десятки гигаватт мощностей в течение этого десятилетия и сотни гигаватт в будущем. Meta✴ считает, что эта ставка на развитие ИИ окупится с лихвой. «Несмотря на значительное увеличение инвестиций в инфраструктуру, в 2026 году мы ожидаем получить операционную прибыль, превышающую прибыль 2025 года», — сказала Ли.

Глава компании Марк Цукерберг (Mark Zuckerberg) считает значительные затраты оправданными, отметив, что Meta✴ сейчас наблюдает значительное ускорение развития ИИ: «Я ожидаю, что 2026 год станет годом, когда эта волна ещё больше ускорится по нескольким направлениям. Мы начинаем видеть, как агенты действительно работают. Это откроет возможности для создания совершенно новых продуктов и трансформирует наш подход к работе». «Мы начинаем видеть потенциал ИИ, который понимает наш личный контекст, включая нашу историю, наши интересы, наш контент и наши отношения. Ценность агентов во многом обусловлена уникальным контекстом, который они могут видеть», — отметил глава Meta✴.

По его словам, Meta✴ также работает над объединением больших языковых моделей (LLM) с системами рекомендаций, которые лежат в основе Facebook✴, Instagram✴, Threads и ёе рекламных систем, что, как ожидается, позволит увеличить доходы от рекламы. Т.е. рост вложений в инфраструктуру связан и с увеличением сложности и размера своих ИИ-моделей, которые должны помочь в подборе рекламных объявлений для пользователей.

В IV квартале компания уже удвоила количество ускорителей, используемых для обучения генеративной модели ранжирования рекламы GEM (Generative Ads Recommendation Model), позволяющей в реальном времени определять, какие объявления будут максимально уместными для конкретного пользователя.

«Сегодня наши системы помогают людям оставаться на связи с друзьями, понимать мир и находить интересный и развлекательный контент. Но вскоре мы сможем понимать уникальные личные цели людей и персонализировать ленты, чтобы показывать каждому человеку контент, который помогает ему улучшить свою жизнь так, как он этого хочет», — заявил Цукерберг.

