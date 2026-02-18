Meta✴ развернёт ИИ-инфраструктуру на «миллионах GPU-ускорителей NVIDIA Blackwell и Rubin», а также Arm-чипах Grace

Компании NVIDIA и Meta✴ объявили о многолетнем стратегическом партнёрстве, охватывающем локальную, облачную и ИИ-инфраструктуры. В частности, Meta✴ будет использовать в своих дата-центрах решения NVIDIA как для обучения больших языковых моделей (LLM), так и для инференса.

Сообщается, что Meta✴ возьмёт на вооружение чипы NVIDIA Grace, которые будут использоваться в серверах, основанных исключительно на CPU-архитектуре (без ускорителей на основе GPU). Изделия Grace, напомним, объединяют 72 вычислительных ядра Arm Neoverse V2 (Arm v9) с тактовой частотой до 3,35 ГГц и 480 Гбайт памяти LPDDR5x. Доступна также сборка Grace Superchip, которая состоит из двух кристаллов Grace и чипов памяти LPDDR5x общим объёмом до 960 Гбайт.

Meta✴ намерена применять изделия Grace для решения общих задач, а также поддержания работы ИИ-агентов, которым не требуются GPU-ускорители. Иэн Бак (Ian Buck), вице-президент и генеральный директор NVIDIA по гипермасштабируемым и высокопроизводительным вычислениям, отмечает, что решения Grace способны обеспечить вдвое большую производительность на 1 Вт при выполнении операций общего назначения по сравнению с альтернативными платформами. В дальнейшем Meta✴ планирует использовать Arm-процессоры NVIDIA следующего поколения — решения Vera. Крупномасштабные развёртывания систем на базе Vera намечены на 2027 год, что поможет Meta✴ в развитии энергоэффективных вычислений и формировании широкой экосистемы Arm.

Кроме того, в рамках партнёрства Meta✴ будет использовать «миллионы GPU-ускорителей NVIDIA Blackwell и Rubin». Так, на основе изделий NVIDIA GB300 компании создадут единую среду, охватывающую локальные дата-центры и облачные ресурсы, что позволит упростить операции при одновременном улучшении производительности и масштабируемости. Среди прочего Meta✴ будет применять сетевую платформу NVIDIA Spectrum-X Ethernet и технологию NVIDIA Confidential Computing для защиты данных.

«Мы рады расширить партнёрство с NVIDIA с целью создания передовых кластеров на основе платформы Vera Rubin — это позволит предоставить персональный суперинтеллект каждому человеку в мире», — говорит Марк Цукерберг (Mark Zuckerberg), основатель и генеральный директор Meta✴.

Нужно отметить, что среди крупнейших гиперскейлеров только Meta✴ и Oracle используют в своих инфраструктурах сторонние чипы с архитектурой Arm. В то же время AWS, Google и Microsoft развивают собственные Arm-проекты — изделия Graviton, Axion и Cobalt соответственно.

