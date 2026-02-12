Meta✴ анонсировала строительство очередного гигаваттного кампуса ЦОД стоимостью $10 млрд

IT-гигант Meta✴ занялся строительством кампуса ЦОД гигаваттного масштаба в Индиане. Компания анонсировала начало работ в городке Лебаноне (Lebanon), расположенном приблизительно в 47 км от Индианаполиса (Indianapolis). Общий объём инвестиций превысит $10 млрд, которые пойдут на инфраструктуру ЦОД и поддержку местных жителей. По словам компании, это одна из крупнейших инфраструктурных инвестиций компании на сегодняшний день.

Судя по рендерам, на площадке планируется строительство около дюжины зданий различных размеров. На пике строительства потребуется 4 тыс. рабочих и прочих сотрудников, на постоянной основе для обслуживания ЦОД потребуется около 300 человек. С этой целью в близлежащем округе будет реализована программа подготовки новых кадров. Сообщается, что кампус будет использовать эффективную систему жидкостного охлаждения замкнутого цикла, так что потребление питьевой воды в течение года будет минимально. Электропитание будет осуществляться за счёт «чистой» энергии. В 2024 году компания получила у местных властей разрешение на строительство, а также налоговые льготы.

Meta✴ отмечает, что будет полностью оплачивать затраты на электропитание своих дата-центров, и намерена тесно сотрудничать с коммунальными компаниями, чтобы планировать энергорасходы на годы вперёд таким образом, что присутствие компании в штате не оказало негативного влияния на местных жителей. Компания не только планирует полностью компенсировать потребление энергии кампусом, но и намерена «восстанавливать» 100 % потребляемой ей в Лебаноне воды. Всего на водоснабжение и прочую инфраструктуру в городе будет потрачено $120 млн.

Новый кампус — уже вторая площадка, планируемая Meta✴ в Индиане. Компания уже строит кампус в Джефферсонвилле (Jeffersonville), на границе с Кентукки — на другом берегу реки расположен крупнейший в Кентукки город Луисвилл (Louisville). Анонсированный в 2024 году кампус в Джефферсонвилле площадью 250 га предусматривает затраты в размере $800 млн на строительства около 65 тыс. м2 площадей ЦОД в технопарке River Ridge Commerce Center. Первые объекты уже готовы, компания устанавливает в них серверные стойки.

По всему миру Meta✴ имеет 30 действующих и строящихся кампусов, несколько площадок гигаваттного масштаба строится в США. Главная — Hyperion в Луизиане, после завершения строительства её совокупная мощность может составить более 5 ГВт. Недавно компания купила для расширения кампуса ещё один участок земли площадью 567 га в дополнение к уже имеющимся 911 га. Также до гигаваттного масштаба увеличивается действующий кампус в Огайо.

В январе 2026 года глава компании Марк Цукерберг (Mark Zuckerberg) объявил о старте работы подразделения Meta✴ Compute, в рамках которой планируется сконцентрировать усилия на строительстве десятков гигаватт новых мощностей ЦОД до конца текущего десятилетия, а со временем — «сотен гигаватт» или даже больше. По оценкам Meta✴, капитальные затраты в 2026 году должны составить $115–$135 млрд, ранее сообщалось, что компания потратит $600 млрд на дата-центры в США к 2028 году.

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER. | Можете написать лучше? Мы всегда рады новым авторам

Источник: