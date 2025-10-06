Meta✴ построит ещё один «палаточный» ИИ ЦОД

Необходимость быстрой реализации кампуса ИИ ЦОД Prometheus в Огайо сподвигла Meta✴ на использование «палаток» — быстровозводимых тентов с алюминиевым каркасом, покрытым водонепроницаемой тканью, устойчивой к повреждениям. На днях компания получила разрешение от властей Теннеси на создание аналогичного «палаточного городка» в Галлатине (Gallatin), Datacenter Dynamics. Как и Prometheus, он расположится на территории уже действующего кампуса ЦОД с более традиционными капитальными постройками. Площадь нового объекта должна составить 12 542 м2.

В июле появилась информация, что компания начала размещать кластеры ИИ-ускорителей стоимостью в несколько миллиардов долларов в тентах, лишённых даже резервного питания и готовых к отлючению из-за сбоев питания и охлаждения. На тот момент считалось, что тенты будут использоваться временно, пока не построят постоянные корпуса ЦОД. Впрочем, глава Meta✴ Марк Цукерберг (Mark Zuckerberg) заявил, что в компании есть сильная команда, занимающаяся разработкой ЦОД, и он хотел бы, чтобы они не просто строили большие бетонные здания по четыре года каждое. Из-за этого и родилась идея с тентами.

Кампус в Галлатине официально открылся в ноябре 2024 года. Изначально планировалось построить на территории дата-центр площадью 91 300 м2 и сопутствующую инфраструктуру на участке площадью 325 га. Впоследствии проект получил ещё 58 250 м2 площадей ЦОД и 4180 м2 офисных помещений. А уже в этом году компания приступила к строительству ещё одного здания, что увеличит общую полезную площадь кампуса до 176 516 м2.

Дополнительно Meta✴ стремится наращивать возможности в сфере ИИ с помощью аренды ускорителей у других компаний. На днях она подписала облачное соглашение на $14,2 млрд с CoreWeave, которая предоставит IT-гиганту доступ к собственным ИИ-чипам. В августе 2025 года она заключила договор с Google Cloud на сумму $10 млрд сроком на шесть лет. Сейчас компания ведёт переговоры и с Oracle — об облачном соглашении на $20 млрд.

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER. | Можете написать лучше? Мы всегда рады новым авторам

Источник: