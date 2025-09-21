Meta✴ Platforms планирует выйти на рынок оптовой торговли электроэнергией, чтобы эффективнее управлять огромными потребностями в ней своих ЦОД, сообщил Bloomberg. По данным ресурса, Atem Energy, «дочка» Meta✴, подала заявку в Федеральную комиссию по регулированию энергетики США (FERC) с просьбой предоставить разрешение «на продажу энергии, мощности и некоторых дополнительных услуг». Компания попросила одобрить её заявку до 16 ноября.

Представитель Meta✴ заявил, что выход на энергетические рынки — это вполне логичный шаг в реализации стремления компании использовать «чистую» энергию для обеспечения ведения своей деятельности. Так, компания выкупила всю энергию АЭС Clinton Clean Energy Center в Иллинойсе на 20 лет вперёд.

Обеспечение электроэнергией своих объектов становится всё более актуальной задачей для технологических компаний, включая Meta✴, Microsoft и Google (Alphabet), которые разрабатывают всё более продвинутые системы и ИИ-инструменты, требующие большие объёмы электроэнергии. При этом Amazon, Google и Microsoft уже являются участниками энергетического рынка и активно торгуют электричеством, о чём свидетельствуют документы, поданным ими в регулирующие органы США.

Потребляя огромные объёмы энергии, эти компании также имеют контракты на продажу электроэнергии в случае необходимости и экономической целесообразности. «Появятся возможности продавать электроэнергию на оптовых рынках и немного заработать на этом», — говорит о перспективах Meta✴ Павел Молчанов (Pavel Molchanov), аналитик Raymond James.

Также технологические компании, у которых есть аккумуляторы или генераторы на территории их кампусов ЦОД, могут продавать энергию обратно в сеть в случае резкого роста цен, утверждает Энди ДеВриз (Andy DeVries), аналитик CreditSights по коммунальным услугам и энергетике. Согласно прогнозам BloombergNEF, за 10 лет спрос на электроэнергию со стороны ИИ ЦОД вырастет в четыре раза. На фоне резкого роста спроса увеличиваются цены на электроэнергию. Платежи за мощность, которые получают производители на некоторых рынках США, выросли до рекордных значений.

Спрос настолько высок, что некоторые технологические компании, заявлявшие о своих климатических целях, начали вновь рассматривать природный газ в качестве ключевого источника питания для ЦОД. Например, в прошлом месяце регулирующие органы Луизианы одобрили план коммунальной компании Entergy Corp. по строительству трёх электростанций, работающих на природном газе, для обеспечения ЦОД Meta✴ энергией. Ради них даже построят отдельную ЛЭП.

