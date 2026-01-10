Meta✴ забронировала 6,6 ГВт атомных мощностей для своих ИИ ЦОД в США

Компания Meta✴ объявила о заключении сделок с тремя компаниями в сфере атомной энергетики — Vistra, TerraPower и Oklo — с целью обеспечения энергией своей расширяющейся ИИ-инфраструктуры, включая будущий суперкластер Prometheus. Суммарно компания получит до 6,6 ГВт новых и существующих «чистых» энергетических мощностей чистой энергии к 2035 году. Ранее Meta✴ объявила о 20-летнем соглашении на поставку электроэнергии с АЭС Clinton Clean Energy Center (CCEC) с Constellation Energy. С ней же есть соглашение и у Microsoft (АЭС Three Miles Island).

«Наши соглашения с Vistra, TerraPower и Oklo, а также соглашение, подписанное нами с Constellation Energy в прошлом году, делают Meta✴ одним из крупнейших корпоративных покупателей атомной энергии в истории Америки», — заявила Meta✴.

Сделка Meta✴ с TerraPower обеспечит финансирование двух ядерных проектов, которые находятся в стадии разработки. Два будущих малых реактора TerraPower, способных генерировать до 690 МВт электроэнергии, начнут работу, как ожидается, в 2032 году. Meta✴ также получила права на дополнительную энергию от шести других будущих проектов TerraPower общей мощностью 2,1 ГВт, ввод в эксплуатацию которых запланирован на 2035 год. Энергия будет вырабатываться реакторами TerraPower Natrium, в которых в качестве теплоносителя используется натрий вместо воды.

Meta✴ отметила, что использование в общей сложности восьми потенциальных энергоблоков с базовой мощностью 2,8 ГВт и дополнительных 1,2 ГВт хранилища делают это соглашение крупнейшей на сегодняшний день сделкой по поддержке компанией Meta✴ передовых ядерных технологий.

В соответствии с дополнительным соглашением с Vistra, Meta✴ будет закупать более 2,1 ГВт энергии с двух действующих АЭС Davis-Besse и Perry в Огайо. Компания также планирует получить дополнительно 433 МВт путём модернизации этих двух АЭС, а также АЭС Beaver Valley в Пенсильвании. Все три АЭС расположены в регионе энергосистемы PJM и будут продолжать поставлять для неё электроэнергию, а их расширения станут крупнейшими проектами модернизации атомных электростанций, поддерживаемыми корпоративным клиентом в США, отметила компания.

Партнёрство Meta✴ с Oklo позволит ввести в эксплуатацию в Огайо малые модульные реакторы (SMR) мощностью до 1,2 ГВт в 2030 году в округе Пайк (штат Огайо). Это соглашение закладывает основу для строительства нескольких реакторов Oklo Aurora Powerhouse, что, как ожидается, создаст тысячи рабочих мест на этапе строительства и долгосрочной эксплуатации, сообщила Meta✴. По словам компании, соглашение с Oklo позволит поддержать работу ИИ-суперкластера в Нью-Олбани (Огайо). Однако общая сумма инвестиций Meta✴ в Oklo не разглашается, отметил ресурс investors.com.

Одним из крупнейших инвесторов Oklo является генеральный директор OpenAI Сэм Альтман (Sam Altman), владеющий 4,3 % акций стоимостью около $650 млн. Крупнейшие конкуренты Meta✴ также рассматривают атомную энергетику как средство для обеспечения работы своих вычислительных мощностей в области ИИ. Meta✴, Amazon (АЭС Susquehanna, SMR X-Energy) и Google (АЭС DAEC, SMR Kairos) подписали в марте 2025 года обязательство в поддержку утроения мирового производства атомной энергии к 2050 году.

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER. | Можете написать лучше? Мы всегда рады новым авторам

Источник: