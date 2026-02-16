«Атомный ИИ»: Deep Atomic предлагает строить сразу и ЦОД, и АЭС для него

Хотя в США уже имеются дата-центры рядом с атомными электростанциями, включая кампус Cumulus в Пенсильвании, с некоторых пор купленный Amazon (AWS), Deep Atomic предложила Министерства энергетики (DOE) страны другую тактику — строительство АЭС специально для «первого в стране кампуса ЦОД для ИИ и HPC» рядом с Национальной лабораторией Айдахо (INL), «колыбели» коммерческой атомной энергетики в США, сообщает The Register.

Не так давно Министерство энергетики начало продвигать размещение дата-центров рядом с электростанциями на федеральных землях в рамках программы AI Action Plan. Инициатива поддержана указами президента США Дональда Трампа (Donald Trump), предусматривающими ослабление барьеров для развития ИИ и обеспечения потребностей ИИ ЦОД в энергетике.

В консорциум, формируемый Deep Atomic, также входят ещё один разработчик атомных решений, Paragon Energy Solutions, а также связанная с бизнесом ЦОД инжиниринговая компания Future-tech и Moonlite, специализирующаяся на ИИ-инфраструктуре. А специалист по недвижимости Clayco заявляет, что занят планированием реализации инициативы в части того, как именно проектировать, организовать и построить инженерную составляющую. Компания поможет проработать и обосновать заявку для DOE и предоставит консорциуму консультации относительно согласования проектных и строительных решений с эксплуатационными требованиями к высоконагруженным ИИ-проектам.

Если проект одобрят, его ожидает поэтапная реализация. В первую очередь участники намерены построить ЦОД, Deep Atomic намерена запустить его за 24–36 мес., используя уже доступные на территории INL подключения к энергосети, геотермальные и солнечные мощности. Параллельно будет проходить сертификация, изготовление и ввод в эксплуатацию малого модульного реактора (SMR) MK60. Вполне вероятно, что благодаря дополнительным источникам энергии ЦОД сможет работать даже без SMR, если проект его строительства столкнётся с непреодолимыми препятствиями. Но Deep Atomic рассчитывает, что MK60 сможет обеспечить 60 МВт мощностей для электропитания и ещё 60 МВт для охлаждения, что важно для HPC/ИИ ЦОД.

Сроки запуска как ЦОД, так и АЭС пока не называются. По оценкам Omdia, на реализацию подобных инициатив в атомной энергетике могут уйти годы из-за получения одобрения SMR на соответствие нормативам, масштабирование производства и коммерческое внедрение. Завершение вероятно ближе к 2035 году, хотя эксперты допускают, что результаты будут получены раньше. Ранее министр энергетики США выражал уверенность, что, как минимум, один SMR могут ввести в эксплуатацию к июлю 2026 года.

По мнению экспертного сообщества, модель автономной мини-АЭС для отдельного ЦОД без подключения к магистральной электросети — вполне реалистичный сценарий для будущих проектов. Тем не менее, рынок энергоснабжения развивается крайне динамично, а спрос на ИИ-вычисления меняется буквально ежеквартально, что может повлиять на точность прогнозов.

В конце января сообщалось, что Министерство энергетики США продвигают «атомные кампусы» с ослабленными требованиями к ядерной безопасности, чтобы снабжать электричеством ИИ ЦОД. В сентябре 2025 года сообщалось, что бум ИИ ЦОД в США обойдётся в $350 млрд.

