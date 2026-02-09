Крошечный одноплатный компьютер Radxa Cubie A7S поддерживает Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4 и 1GbE

Компания Radxa пополнила семейство одноплатных компьютеров моделью Cubie A7S, построенной на аппаратной платформе Allwinner. В качестве ОС может применяться Android 13 или Debian Linux (Radxa OS). Устройство уже доступно для заказа по ориентировочной цене от $25.

Задействован процессор Allwinner A733, который содержит два ядра Arm Cortex-A76 с частотой 2,0 ГГц, шесть ядер Arm Cortex-A55 с частотой 1,8 ГГц, а также ядро реального времени RISC-V E902 с частотой 200 МГц. В состав чипа входят графический ускоритель Imagination Technologies BXM-4-64 MC1 GPU с поддержкой OpenGL ES 3.2, OpenCL 3.0 и Vulkan 1.3. Интегрированный VPU-модуль обеспечивает возможность декодирования материалов 8Kp24 H.265/VP9/AVS2 и кодирования 4Kp30 H.265/H.264. Опционально доступен NPU-движок с ИИ-быстродействием до 3 TOPS.

Одноплатный компьютер может нести на борту до 16 Гбайт оперативной памяти LPDDR5-4800 и флеш-модуль eMMC вместимостью до 256 Гбайт (плюс карта microSD). Есть сетевой контроллер 1GbE, адаптеры Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.4 на базе чипа Quectel FCU760K. Реализованы по одному порту USB 3.1 Type-C OTG (DisplayPort Alt Mode; до 4Kp60), USB 2.0 OTG Type-C и USB 2.0 Type-A, гнездо RJ45 для сетевого кабеля, интерфейс камеры MIPI CSI (4 линии), 30- и 15-контактная колодки GPIO, а также 16-контактный FFC-коннектор (PCIe 3.0), совместимый с Raspberry Pi 5.

Модель Radxa Cubie A7S имеет размеры 51 × 51 мм. Питание подаётся через порт USB Type-C (5 В / 3 A) или через GPIO-коннектор (5 В). Возможно подсоединение вентилятора охлаждения.

