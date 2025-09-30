Бум атомной энергетики из-за ИИ ЦОД в США обойдётся в $350 млрд

По прогнозам Bloomberg Intelligence, растущий спрос на электричество в итоге приведёт к буму расходов на атомную энергетику в США. Отрасль получит $350 млрд, а выработка энергии к 2050 году увеличится на 63 %, сообщает агентство. Основным драйвером роста сектора является появление энергоёмких ИИ ЦОД. Инвестиции добавят реакторы на 53 ГВт, а общая мощность АЭС составит 159 ГВт.

Хотя спрос на ядерную «безуглеродную» энергию в США на подъёме, её стоимость остаётся относительно высокой, а строительство реакторов будет осуществляться медленно. Помимо прочего, развитие атомной энергетики сдерживается и нехваткой квалифицированных кадров, дефицитом собственного американского топлива и недостаточной нормативной базой. В XXI веке в США было построено всего три классических реактора, а сейчас они не строятся вообще. Тем не менее, в докладе сообщается, что атомная энергетика страны «готова к возрождению».

Аналитики ожидают значительный рост отрасли, десятилетиями находившейся в состоянии стагнации. При этом он будет значительно ниже целей, установленных американскими властями. В 2024 году администрация президента США задумала втрое увеличить мощности АЭС к 2050 году, а действующий президент издал указ, предписывающий увеличить их вчетверо.

Bloomberg сообщает, что в первую очередь для расширения отрасли станут использовать малые модульные реакторы (SMR). Это новое поколение технологий АЭС, которое должно помочь сократить затраты и время строительства для обеспечения работы ЦОД. При этом коммерческие варианты реакторов подобного типа в США и мире пока отсутствуют.

Ожидается, что мощности будут наращивать постепенно. В Bloomberg Intelligence утверждают, что в следующем десятилетии атомная отрасль прирастёт лишь на 9 ГВт (речь о реакторах всех типов). Широкое же внедрение SMR должно начаться не ранее 2035 года.

Вопрос развития новых безуглеродных мощностей давно назрел. Совсем недавно сообщалось, что закрытие угольных электростанций в США фактически приостановлено — для того, чтобы обеспечить потребности ИИ ЦОД. В июле 2025 года Министерство энергетики США выделило бизнесу федеральные земли для ускоренного строительства ЦОД и электростанций. Ранее Deloitte сообщало, что АЭС смогут обеспечить 10 % будущего спроса ЦОД США на электроэнергию, но строить их придётся быстрее.

