Google и NextEra перезапустят АЭС в Айове, чтобы запитать ИИ ЦОД

NextEra Energy и Google достигли соглашения о перезапуске зактрытой пять лет назад АЭС в Айове. Это ещё один признак того, что спрос на энергию для ИИ ЦОД открывает «второе дыхание» ядерной энергетике США, сообщает Reuters. 615-МВт АЭС Duane Arnold Energy Center (DAEC) близ Сидар-Рапидс (Cedar Rapids), согласно планам, возобновит работу в начале 2029 года, а Google в течение 25 лет будет закупать у неё электроэнергию. Рядом Google планирует построить до шести ЦОД.

Ранее похожее соглашение заключили Microsoft и Constellation Energy. Компании возообновят работу атомной электростанции Three Mile Island в Пенсильвании для снабжения электричеством дата-центров Microsoft. Поставки начнутся даже раньше, чем планировалось. Подход Meta✴ оказался более практичным — компания получит всю энергию действующей АЭС Clinton Clean Energy Center (CCEC), но только с 2027 года, когда закончится государственное субсидирование станции. А AWS просто стала соседом действующей АЭС.

Google, Microsoft, Amazon (AWS), Oracle и другие гиперскейлеры, управляющие огромной облачной инфраструктурой, также в последние месяцы заключают соглашения о покупке энергии у атомных стартапов, разрабатывающих термоядерные или малые модульные реакторы (SMR), пока отсутствующие в коммерческой эксплуатации. NextEra и Google также изучают возможность работы с новыми энергетическими технологиями.

Как сообщают в NextEra, возобновление работы Duane Arnold является важной вехой. Партнёрство с Google не только возвращает атомную энергетику в Айову, но и ускоряет развитие ядерных технологий нового поколения. Duane Arnold Energy Center — единственная атомная электростанция в Айове. Он закрылся в 2020 году после 45 лет эксплуатации. Хотя в США уже предпринимаются попытки «оживить» три АЭС, ни один из законсервированных объектов пока так и не заработал снова.

В Google заявляют, что партнёрство с NextEra послужит моделью получения инвестиций, необходимых для наращивания энергетических мощностей по всей стране. Это обеспечит потребителей надёжной, чистой энергией, сохранив её доступность. Кроме того, проекты помогут создавать новые рабочие места. В целом такие проекты будут стимулировать экономику, основанную на ИИ-технологиях.

В NextEra заявляют, что владелец миноритарной доли АЭС — компания Central Iowa Power Cooperative — будет покупать не нужные Google «излишки» энергии по тем же ценам, что и IT-гигант. При этом NextEra подписала соглашение о выкупе 30 % доли АЭС Duane Arnold у Central Iowa Power Cooperative и Corn Belt Power Cooperative, в результате компания станет единственным владельцем АЭС.

