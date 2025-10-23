Amazon намерена построить в Вашингтоне мини-реакторы X-Energy на 960 МВт, но пока предлагает полюбоваться на рендеры будущих АЭС

Несмотря на технические и нормативные препятствия, Amazon всё ещё считает, что малые модульные реакторы (SMR) являются оптимальным ответом на дефицит электричества для её дата-центров. Осенью 2024 года компания объявила об инвестициях $500 млн в «атомный» стартап X-Energy, а на днях появилась информация, что его реакторы Xe-100 обеспечат штату Вашингтон поставки до 960 МВт «чистой» электроэнергии, сообщает The Register.

Правда, строительство начнётся не раньше конца текущего десятилетия, а сами SMR заработают уже 2030-х годов. В частности, 80-МВт реакторы планируется развернуть на объекте Cascade Nuclear Energy Center близ Ричленда (Richland). Реализация проекта предусмотрена в три этапа, каждый из которых обеспечит 320 МВт. В Amazon утверждают, что SMR компании X-Energy будут меньше, быстрее в установке и дешевле в эксплуатации, чем традиционные реакторы. Компания настолько уверена в технологии, что намерена развернуть к 2039 году SMR общей мощностью 5 ГВт. В этом ей помогут Doosan Enerbility и Korea Hydro and Nuclear Power.

Правда, сама технология не опробована в реальных условиях, а один из ранних проектов SMR закрылся из-за высоких эксплуатационных расходов. Кроме того, реакторы компании ещё даже не получили одобрения Комиссии по ядерному регулированию (Nuclear Regulatory Commission, NRC) США, которое необходимо для начала строительства. Разрешение на начало строительства планируется получить лишь к концу 2026 года. Впрочем, Amazon активно делится 3D-рендермаи будущих электростанций.

Ставку на SMR делают и другие операторы ЦОД. Например, Oracle намерена установить не менее трёх реакторов мощностью около гигаватта, но деталей о них пока немного. Поддерживаемый Google стартап Kairos Power намерен разместить 50-МВт реактор возле Ок-Риджской национальной лаборатории (ORNL). Демонстрационный образец Kairos Hermes 2 должен заработать не раньше 2030 года. Правда, одобрение NRC в этом случае уже получено, так что у Kairos больше шансов раньше представить рабочую модель. Впрочем, для запуска реактора всё равно потребуется дополнительное разрешение.

Но и от традиционных АЭС гиперскейлеры не отказываются. В прошлом году AWS приобрела «атомный» кампус Cumulus Data за $650 млн при АЭС Susquehanna, которая может предоставить дата-центрам до 960 МВт. Microsoft вкладывает средства в возвращение к жизни энергоблока Unit-1 атомной электростанции Three Mile Island. Ожидается, что он снова заработает в 2027 году. Google тоже не прочь перезапустить АЭС DAEC, а Meta✴ попросту выкупила всю энергию АЭС Clinton Clean Energy Center на 20 лет вперёд.

