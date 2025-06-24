Нью-Йорк построит гигаваттную АЭС для ИИ ЦОД и других отраслей — крупнейший в стране проект за 15 лет

Штат Нью-Йорк принял решение построить в США первую за 15 лет новую атомную электростанцию гигаваттного класса. Проект будет реализован на фоне растущего спроса на электроэнергию, особенно со стороны ИИ ЦОД, сообщает The Register. Профильным ведомствам поручено найти подходящую для строительства площадку в северной части штата и утвердить дизайн самих реакторов.

Проект предусматривает добавление как минимум 1 ГВт генерации. Пока не указаны ни дата ввода АЭС в эксплуатацию, ни стоимости проекта. В штате уже есть 219 дата-центров и их количество, вероятно, увеличится, поскольку бизнес спешит нарастить мощности на фоне бума энергоёмких ИИ-технологий. Помимо растущего спроса, играют роль и относительно недавние события. В 2021 году АЭС Indian Point, расположенная приблизительно в 58 км к северу от города Нью-Йорка, остановила два своих последних реактора, в результате чего мегаполис фактически лишился четверти доступной ему электроэнергии.

В прошлогоднем отчете Bain & Company предупреждала, что поставщикам энергии в США нужно быстро адаптироваться к растущему спросу на электричество, поскольку прогнозируется, что в следующие несколько лет потребление электроэнергии превысит предложение. Срочность усугубляется и тем, что проектируемые АЭС, способные удовлетворить растущие потребности сразу нескольких отраслей, начнут работать не раньше следующего десятилетия, а больше энергии требуется уже сейчас.

Президент США подписал указ о четырёхкратном увеличении атомных мощностей в мае 2025 года — со 100 ГВт до 400 ГВт к 2050 году. Это случилось после того, как группа ключевых потребителей энергии, включая Amazon (AWS), Meta✴ и Google призвала утроить глобальную генерацию атомной энергии к тому же времени.

Недавно Amazon завершила сделку по покупке атомной энергии в Пенсильвании в обход прежних ограничений, поскольку компания планирует построить много новых облачных и ИИ ЦОД. На этом фоне энергокомпания Constellation приветствовала новость о желании властей Нью-Йорка добавить атомных мощностей в энергосистему штата. В компании подчёркивают, что речь идёт о новом признании важности ядерной энергетики в достижении ключевых целей страны в области «чистой» энергии. Сама Constellation подписала с Microsoft договор о перезапуске АЭС Three Miles Island.

Недавно американский регулятор North American Electric Reliability (NERC), отвечающий за надзор за электросетями, заявил, что подключение к ним новых ЦОД пока весьма рискованно из-за нестабильности их энергопотребления. Bloom Energy объявила, что к 2030 году более четверти ЦОД в США обзаведутся собственными электростанциями.

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