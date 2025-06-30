ИИ от Palantir ускорит и удешевит строительство АЭС

Акции Palantir Technologies выросли после объявления о партнёрстве с американским строителем АЭС — The Nuclear Company. Информация обнародована на фоне роста спроса на «чистую» энергию для ЦОД, поскольку в США и других странах планируется масштабное строительство «ИИ-фабрик», сообщает Inside HPC.

Компании намерены заниматься совместной разработкой и внедрением NOS — первой ИИ-системы для строительства АЭС. Благодаря NOS возведение реакторов превратится в предсказуемый стабильный процесс, дающий The Nuclear Company возможность строить атомные электростанции быстрее и безопаснее, тратя меньше средств.

Утверждается, что одной из главных проблем атомной индустрии является невозможность уложиться в рамки бюджета, а также сложность соблюдения заданных сроков реализации проектов. NOS, построенная на платформе Palantir Foundry, должна упростить процесс работы над проектами.

В частности, система позволит:

Выдавать строительным бригадам немедленные указания в зависимости от наличия определённых деталей, материалов, погодных условий и т.п., с адаптацией ко временным ограничениям;

Экономить средства, поскольку система позволяет отслеживать все части цепочки поставок, предотвращать ошибки при доставке, нехватку материалов, потерю документов и др. Когда задержки неизбежны, NOS будет переходить к резервным планам или делать приоритетной другие работы;

Благодаря размещению на строительных площадках датчиков и сенсоров можно будет немедленно передавать данные для редактирования «цифровых двойников» объектов, позволяя сравнивать происходящее на деле с исходными планами. Применение предиктивной аналитики позволит выявлять потенциальные проблемы на ранних этапах;

Быстро анализировать тысячи документов для проверки соответствия данных от датчиков на площадках существующим нормативам.

По словам представителя Palantir, будущее энергетической безопасности и суверенитета будет определяться способностью масштабно развёртывать передовые технологии. Партнёрство станет первым случаем использования ПО Palantir для поддержки работы атомной инфраструктуры нового поколения. Интеграция системы Palantir с решениями The Nuclear Company заложит основу для создания экоустойчивых, умных и безопасных энергосистем в США и за их пределами.

NOS является одним из проектов Palantir Warp Speed. Проект будет реализован специальной инженерной группой, которая объединит усилия с командой The Nuclear Company — последние объединят ранее разрозненные данные о цепочках поставок, строительстве, рабочей силе, проектированию и т.п.

Партнёрство своевременно, поскольку Китай опережает США в сфере новых атомных проектов, ежегодно объявляя о строительстве реакторов на 10 ГВт, тогда как США построили лишь 2 ГВт АЭС за последние 30 лет. В конце мая президент США подписал ряд указов, стимулирующих строительство реакторов мощностью 400 ГВт к 2050 году, которые необходимы для поддержания лидерства в ИИ-сфере. К 2030 году планируется построить 10 крупных реакторов.

В апреле 2024 года сообщалось, что в рамках соглашения Palantir и Oracle распределённое облако и ИИ-инфраструктура Oracle будут использоваться в сочетании с платформами ИИ и ускорения принятия решений Palantir. Вместе с тем Palantir перенесёт рабочие нагрузки своей платформы Foundry в OCI. Это позволит переосмыслить то, как используются данные, а также устранить барьеры между внутренним управлением и внешним анализом информации.

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