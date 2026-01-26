Инвесторы Fermi America подали к компании коллективный иск

Компания Fermi America, стоящая за проектом мегакампуса ИИ ЦОД HyperGrid (Project Matador) площадью 167 га и мощностью 11 ГВт в Амарилло (Amarillo, Техас), вероятно, скоро предстанет перед судом. Юридическая компания Berger Montague PC подала против неё коллективный иск от имени инвесторов, купивших ценные бумаги компании с 1 октября по 11 декабря 2025 года, в том числе в ходе IPO, сообщает Datacenter Dynamics.

Согласно материалам иска, жалобы возникли после того, как первый арендатор будущего ЦОД Fermi отказался от сделки — его участие могло бы финансово поддержать строительство кампуса. В сентябре Fermi заявляла, что подписала не имеющее обязательной силы письмо о намерениях (LOI) с неназванным «арендатором инвестиционного уровня», который и должен был стать первым клиентом. По оценкам экспертов, стоимость сделки составила $150 млн.

В январе 2026 года оговоренный в письме срок «эксклюзивности» возможной сделки истёк, а потенциальный арендатор расторг соглашение, хотя переговоры о возможной аренде мощностей ЦОД с ним продолжаются. Fermi последовательно отрицала, что этим загадочным арендатором была Amazon (AWS), хотя неофициально глава Fermi упоминал именно последнюю. Среди других потенциальных клиентов также называлась Palantir, имеющая тесные связи с госсектором США.

Несмотря на то, что компания не имеет ни одного дата-центра в управлении и очень мало опыта в секторе ЦОД вообще, она привлекла $682 млн в ходе IPO в октябре прошлого года, рыночная оценка бизнеса составила $15 млрд. После новости о расторжении соглашения акции Fermi стали практически вдвое дешевле, чем во время IPO. В связи со срывом сделки американская юридическая компания Robbins Geller Rudman & Dowd начала расследовать вероятные нарушения Fermi американских законов.

Одним из основателей Fermi выступает бывший губернатор Техаса и министр энергетики США Рик Перри (Rick Perry). Компания планировала построить кампус близ Амарилло на земле, входящей в экосистему Техасского технологического университета. Если проект будет реализован, площадь объектов составит фантастические 1,67 млн м2, для электроснабжения будет использоваться комбинация локальных энергоресурсов, включая газовые турбины, солнечные и ветряные элементы и даже атомные реакторы. Первые два этапа Project Matador мощностью 1,1 ГВт, предположительно, обойдутся в $2 млрд.

