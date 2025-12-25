«Парадоксальную» Fermi America подозревают в манипуляциях с ценными бумагами

Юридическая фирма Robbins Geller Rudman & Dowd начала расследование в отношении Fermi America — уникального стартапа, обещающего построить гигантский ИИ ЦОД HyperGrid (Project Matador) площадью 167 га и мощностью 11 ГВт в техасском Амарилло (Amarillo), а также комплекс АЭС, турбин и иных энергетических мощностей, сообщает Datacenter Dynamics. Проект неоднократно вызывал обоснованные сомнения у экспертов.

Компания, основанная бывшим министром энергетики США и губернатором Техаса Риком Перри (Rick Perry), фактически не имеет опыт строительства столь масштабных объектов, что не помешало ей провести IPO и привлечь $682 млн при оценке капитализации в районе $15 млрд. Сейчас компанию подозревают в нарушении федеральных законов о ценных бумагах — его инициировали после того, как сорвалось соглашение с ключевым арендатором, намеревавшимся участвовать в проекте, что привело к стремительному падению стоимости акций Fermi America. По слухам, арендатором хотела стать Amazon, но Fermi отрицает это.

Так, в сентябре 2025 года Fermi заявила о подписании необязывающего письма о намерениях (LOI) с арендатором, имеющим «инвестиционный рейтинг». Предполагалось, что он станет первым клиентом гигантского кампуса. По данным источников, сделку оценивали в $150 млн. Тем не менее ранее в декабре компания опубликовала официальное заявление, в котором сообщалось что срок «эксклюзивности», указанный в письме, истёк, а потенциальный арендатор расторг соглашение, хотя не прекращает переговоров об аренде объектов на территории кампуса.

Robbins Geller Rudman & Dowd заявила, что расследование уделит пристальное внимание тому, делали ли представители Fermi вводящие в заблуждения заявления и не раскрывали ли инвесторами информацию, связанную с договором аренды и привязанным к нему финансированием. У инвесторов, понёсших убытки, запрашивается соответствующая информация.

