В США начали расследование по поводу влияния ИИ ЦОД на рост тарифов на электроэнергию

Три сенатора США — Элизабет Уоррен (Elizabeth Warren), Крис Ван Холлен (Chris Van Hollen) и Ричард Блюменталь (Richard Blumenthal) — сообщили о начале расследования по поводу того, каким образом деятельность технологических компаний, в частности, в сфере облачных технологий, влияет на рост счетов за электроэнергию для потребителей, пишет The Register.

В начале недели сенаторы направили семи компаниям, включая Google, Microsoft, Amazon, Meta✴, CoreWeave, Digital Realty и Equinix, письма с требованием ответить на вопросы о влиянии их проектов по строительству ИИ ЦОД на рост тарифов на коммунальные услуги. Чтобы удовлетворить растущий спрос на вычислительные мощности, технологические компании наращивают строительство ЦОД. Лишь за первые девять месяцев года капитальные затраты Microsoft, Meta✴, Google и Amazon превысили $360 млрд.

«Мы пишем в свете тревожных сообщений о том, что технологические компании перекладывают затраты на строительство и эксплуатацию своих ЦОД на обычных американцев, поскольку потребление энергии в ИИ ЦОД привело к резкому росту счетов за электроэнергию в близлежащих населённых пунктах», — заявили сенаторы. Они отметили, что технологические компании «лишь на словах заявляют о готовности покрывать расходы на электроэнергию своих ЦОД, но на деле их действия показывают обратное».

В связи со строительством ЦОД энергетические компании занялись расширением местных электросетей, которые во многих регионах не были рассчитаны на сотни мегаватт, а в некоторых случаях и на гигаватты, которые будут потреблять современные дата-центры. Для этого им приходится инвестировать в новые генерирующие мощности, линии электропередачи и модернизацию электросетевой инфраструктуры.

«Когда коммунальные предприятия расширяют свою сетевую инфраструктуру, они включают стоимость расширения в свои тарифы, перекладывая дополнительные расходы на своих клиентов», — пишут сенаторы, отметив, что обещания операторов ЦОД о том, что они компенсируют повышение тарифов, вызванное развитием энергетической инфраструктуры, постоянно оказываются невыполненными.

В своих письмах законодатели ссылаются на ряд исследований. В частности, на исследование Гарвардской юридической школы, которое показало, что коммунальные компании заинтересованы в перекладывании повышения тарифов на электроэнергию на потребителей, чтобы затем предлагать скидки на электроэнергию для проектов ИИ ЦОД. В ходе анализа 50 регулирующих процедур, касающихся тарифов на электроэнергию для ЦОД, было установлено, что технологические компании постоянно находят способы избежать уплаты своей доли в строительство энергетической инфраструктуры. Законодатели также ссылаются на публикацию Bloomberg, согласно которой стоимость электроэнергии за последние пять лет выросла на 267 % в регионах США, расположенных вблизи крупных ЦОД.

После примерно 20 лет стагнации или минимального роста спроса на электроэнергию в США потребности в электроэнергии стали расти и, как ожидается, резко возрастут в ближайшие несколько десятилетий, пишет The New York Times. Росту тарифов на электроэнергию способствуют многие факторы, включая замену старых электростанций и укрепление ЛЭП для защиты от лесных пожаров. Но ЦОД являются особенно актуальной проблемой, учитывая ожидаемый рост спроса на них. К тому же ИИ ЦОД потребляют гораздо больше электроэнергии, чем те, которые используются для популярных интернет-сервисов. Если в 2023 году на ЦОД приходилось немногим более 4 % потребления электроэнергии страны, то, согласно прогнозу аналитиков, этот показатель вырастет до 12 % всего за три года.

Сенаторы отметили, что растущее стремление к строительству новых ядерных реакторов, требующему значительных капложений, может ещё больше повысить стоимость электроэнергии. Согласно недавнему опросу, 70 % американских домохозяйств за последний год столкнулись с ростом расходов на электроэнергию, причём, многие связывают это с энергопотреблением из-за использования ИИ, пишет PCMag. По данным Управления энергетической информации США (EIA), средняя стоимость электроэнергии для домохозяйства в сентябре выросла год к году на 7 %, с ¢16,82/кВт·ч до ¢18,07/кВт·ч.

Сенаторы отметили, что контракты между операторами ЦОД и коммунальными компаниями, как правило, являются конфиденциальными, поэтому отследить то, как затраты компаний перекладываются на потребителя, сложно. В своих письмах они потребовали, чтобы компании предоставили к 12 января подробную информацию о соглашениях с местными поставщиками электроэнергии, текущем и прогнозируемом потреблении энергии ЦОД, средней ставке за электроэнергию и о том, используются ли ЦОД преимущественно для обработки ИИ-нагрузок.

«Какие меры предприняла ваша компания, чтобы предотвратить перекладывание ваших расходов на электроэнергию на счета потребителей? — спрашивают сенаторы в разосланных письмах. — Как ваша компания планирует компенсировать влияние будущего энергопотребления ваших ЦОД на коммунальные расходы домохозяйств?».

