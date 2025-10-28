Американская Fermi Inc. заключила соглашение о строительстве четырёх крупных атомных реакторов для кампуса ЦОД в техасском городе Панхандл (Panhandle), сообщает Bloomberg. Акции компании выросли на 9 %. Примечательно, что Fermi пока не получает никакой выручки, но намерена ввязаться в строительство одного из наиболее сложных и дорогих типов электростанций. В текущем столетии в США реализован лишь один атомный проект Vogtle по строительству двух реакторов в Джорджии, но и он был завершён с перерасходом средств и значительными задержками.

Fermi, одним из учредителей которой является бывший министр энергетики Рик Перри (Rick Perry), активно стремится найти гигаватты для удовлетворения быстрорастущего спроса на ИИ. Компания из Техаса основана лишь в начале текущего года, но после выхода на биржу 1 октября уже имеет капитализацию около $14 млрд.

Fermi, привлекла южнокорейскую Doosan Enerbility для помощи в запуске проекта. В частности, речь о создании корпусов реакторов, парогенераторов и иного критически важного оборудования, требующего много времени на изготовление. Ранее компания объявила о намерении установить четыре реактора Westinghouse AP1000 поколения III+ с выходной мощностью около 1,1 ГВт. Кроме того, она подписала отдельный контракт с Hyundai Engineering & Construction, которая поможет построить в Техасе «ядерный» ЦОД HyperGrid.

Хотя надежды многих в США на «ядерный ренессанс» связаны с малыми модульными реакторами (SMR), стремление Fermi играть на поле «большой» атомной энергетики не ново, хотя на сегодняшний день речь идёт о самом смелом проекте. Невероятно важно перестроить всю цепочку поставок, от привлечения рабочих для строительства и эксплуатации такого важного проекта до создания энергетического оборудования в условиях глобального дефицита товаров вроде трансформаторов.

Стоит отметить, что есть и другие масштабные проекты восстановления атомной энергетики в Соединённых Штатах. Constellation Energy работает над перезапуском закрытой АЭС Three Mile Island в Пенсильвании для ЦОД Microsoft, а NextEra Energy совместно с Google перезапустят АЭС в Айове.

