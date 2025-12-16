Акции Fermi рухнули почти наполовину после отказа клиента от аренды несуществующего ЦОД

В прошлую пятницу акции Fermi America стремительно упали после того, как было объявлено о выходе из совместного проекта с компанией крупного арендатора. Потенциальный арендатор запланированного кампуса на 11 ГВт в Техасе отказался от соглашения на $150 млн, сообщает Datacenter Dynamics. После появления новости акции компании рухнули в цене на 46 %.

В сентябре Fermi сообщила о неназванном арендаторе с «рейтингом инвестиционного класса», подписавшим не имеющее обязательной силы письмо о намерениях (LOI) — он должен был стать первым клиентом ЦОД в новом гигантском кампусе Project Matador.

Предполагалось, что компания, вероятно, является одним из крупнейших игроков на рынках облачных вычислений или ИИ. Она должна была обеспечить $150 млн финансирования для покрытия огромных строительных затрат Fermi, связанных с проектом, но деньги так и не поступили. Срок эксклюзивной возможности заключения соглашения об аренде истёк 9 декабря, и потенциальный арендатор расторг соглашение, хотя по-прежнему ведёт переговоры о том или ином виде аренды ЦОД на территории кампуса.

После того, как Fermi сообщила о первоначальном провале, она уточнила, что начаты переговоры с другими потенциальными арендаторами, связанные с обеспечением энергией площадки Project Matador в 2026 году. Также Fermi утверждает, что по-прежнему уверена в своей способности обеспечить поставки энергии для Matador в соответствии с графиком.

По словам экспертов Cantor Fitzgerald, сделка сорвалась из-за разногласий, связанных с ценообразованием. Эксперты утверждают, что Fermi придерживается «ценовой дисциплины» и ни в чём не желает уступать в вопросе цен, поскольку это «создало бы плохой прецедент для будущих гигаватт».

Fermi, одним из учредителей которой является бывший губернатор Техаса и министр энергетики США Рик Перри (Rick Perry), рассчитывает построить масштабный кампус ЦОД на 11 ГВт с энергогенерирующими мощностями. Строительство планируется неподалёку от Амарилло (Amarillo) на земле, входящей в экосистему Техасского технологического университета (Texas Tech University). В случае, если проект будет успешно реализован, кампус займёт площадь 1,67 млн м2 и будет использовать местные источники энергии, включая природный газ, солнечную, ветровую и атомную энергию.

Fermi представляет собой феномен. Компания ещё не построила ни одного ЦОД и имеет очень небольшой опыт работ в данной сфере, но это не помешало ей успешно подготовиться к выходу на IPO и выйти на биржу — бизнес привлёк $682 млн, капитализация составила огромные для столь неоднозначного проекта $15 млрд.

Хотя $150 млн — сумма немалая, для полного запуска проекта нужно несоизмеримо больше. Первые два этапа, в ходе которых компания построит ЦОД мощностью 1,1 ГВт, вероятно, обойдутся в $2 млрд. По имеющимся данным, компания уже заказала четыре больших ядерных реактора для своих ИИ ЦОД в Техасе — это крупнейший проект АЭС в США в XXI веке. Ранее потенциальным арендатором называлась компания Palantir, занятая в сфере обработки больших данных и систем наблюдения.

