Microsoft обязалась компенсировать рост спроса на облачные и ИИ-сервсы в США, построив новые ЦОД Azure

Microsoft поделилась планами расширения инфраструктуры на территории США на фоне стремительного роста спроса на облачные и ИИ-сервисы. Компания напомнила о создании площадок Fairwater в Висконсине и Атланте. Также появится облачный регион East US 3 в агломерации «Большой Атланты» в начале 2027 года. Дополнительно планируется раширить пять действующих регионов ЦОД по всей территории Соединённых Штатов.

Сеть дата-центров в границах «Большой Атланты» уже использует одни из наиболее передовых ИИ-суперкомпьютеров в мире, но в начале 2027 года сеть ЦОД в Атланте расширится, чтобы поддержать интенсивные рабочие нагрузки региона East US 3. Регион разработают с фокусом на поддержку самых ресурсоёмких задач, включая ИИ-нагрузки. Регион получит несколько зон доступности (AZ), т.е. несколько ЦОД, расположенных на некотором расстоянии друг от друга (обычно до 100 км), оснащённых независимыми источниками питания, сетевой инфраструктурой и системами охлаждения.

East US 3 проектируется с учётом обязательств Microsoft, связанных с сокращением углеродных выбросов, водопотребления, утилизацией отходов и устойчивым развитием. При строительстве East US 3 уделяется первостепенное внимание сохранению и восстановлению воды. Регион планируется сертифицировать по стандарту LEED Gold.

Сейчас у компании в США есть регионов шесть регионов ЦОД с несколькими зонами доступности. Планируется добавить новые зоны к ряду других регионов. В 2026 году East US 2 в Вирджинии и South Central US в Техасе, где есть по три зоны доступности, получат новые AZ. Также компания добавит ещё несколько AZ на территори США: в начале 2026 года — к US Gov Arizona, к концу 2026 года — в North Central US, а в начале 2027 года — к West Central US.

Microsoft, по её собственным сдлвам, имеет больше облачных регионов, чем любой другой облачный бизнес. Всего инфраструктура Microsoft включает более 70 регионов, 400 ЦОД, более 595 тыс. км подводных и наземных ВОЛС, а также более 190 периферийных точек присутствия.

В октябре 2025 года сообщалось, что Microsoft не хватает ЦОД и серверов в США, причём не только для ИИ. Впрочем, компания развернула для OpenAI первый в мире ИИ-кластер на базе суперускорителей NVIDIA GB300 NVL72. Сейчас она запустила второй «самый передовой» ИИ ЦОД в мире Fairwater в дополнение к первому проекту. В ноябре появилась информация, что компания потратит более $60 млрд на аренду ИИ-мощностей у неооблаков. Всего капитальные затраты на ИИ ЦОД должны составить $80 млрд (и до $120 млрд в 2026 финансовом году).

