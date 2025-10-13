Microsoft не хватает ЦОД и серверов в США, причём не только для ИИ

Проблемы с дата-центрами Microsoft сохранятся дольше, чем рассчитывала компания. Это подчёркивает трудности, с которыми она сталкивается в своём стремлении удовлетворить спрос на облачные технологии, сообщает Bloomberg. Источники, знакомые с внутренними прогнозами Microsoft, сообщают, что во многих облачных регионах на территории США не хватает физического пространства и/или серверов. В некоторых ключевых регионах, включая Северную Вирджинию и Техас, новые подписки на сервисы Azure ограничат до I половины 2026 года.

Это дольше, чем компания заявляла ранее. В июле её представитель сообщал, что действующие ограничения сохранятся до конца 2025 года. Нехватка мощностей касается как оборудования с ИИ-ускорителями, так и традиционных серверов, долгое время бывших костяком классических облачных сервисов. Двигателем роста Microsoft является облачное подразделение Azure, которое в 2025 финансовом году принесло более $75 млрд. По темпам развития оно опережает крупнейших конкурентов AWS и Google Cloud.

Нехватка серверов для сдачи в аренду клиентам постоянно препятствует выполнению планов гиперскейлеров. В ходе шести последних квартальных отчётов Microsoft последовательно заявляла о неспособности удовлетворить спрос на облачные услуги, у AWS и Google проблемы очень похожие. Представитель Microsoft, впрочем, заявлял, что Azure в США имеет достаточно ресурсов для роста, на пиковые периоды компания может использовать специальные методы распределения мощностей, позволяющие распределить нагрузку между ЦОД, чтобы обеспечить стабильную работу всех пользователей, избегая дефицита ресурсов в отдельных регионах.

В норме клиенты Azure выбирают облачные регионы с учётом их физической близости и доступных сервисов, но в некоторых случаях, если ресурсов недостаточно, менеджеры Microsoft рекомендуют другие объекты. Тем не менее такие обходные пути могут усложнить работу и увеличить время передачи данных между ЦОД и клиентом. В Hexaware Technologies сообщают, что те, кому не хватает ресурсов Azure, переносят нагрузки в другие места, используют несколько регионов Azure или отправляют в облако только критически важные нагрузки до высвобождения ресурсов. В исключительных случаях Microsoft даже компенсирует дополнительные непредвиденные расходы.

По имеющимся данным, Microsoft только за последний год увеличила мощность ЦОД более чем на 2 ГВт. Интенсивные вычислительные потребности ИИ привели к необходимости создания новых дата-центров. Впрочем, сегодня Microsoft не достаёт и ресурсов традиционной облачной инфраструктуры. По словам источников, OpenAI сегодня является крупнейшим облачным клиентом Microsoft, использующим серверы на основе CPU. Кроме того, такие машины применяет и сама Microsoft для обеспечения работы своих приложений. По слухам, некоторые внутренние проекты закрываются в проблемных регионах для экономии ресурсов.

На ввод в эксплуатацию нового ЦОД «с нуля» могут уйти годы. Впрочем, за пределами США доступность ЦОД значительно выше. Например, многие европейские регионы Microsoft могут регистрировать новых клиентов без ограничений. По словам Microsoft, если в январе 2025 года она надеялась, что соотношение спроса и предложения в США улучшится к июню, то позже в компании стали говорить, что оптимистичным сценарием будет улучшение ситуации к декабрю.

Впрочем, развитие компании не прекращается. Недавно пресс-служба отчиталась о введении в действие новых мощностей в Азии. Кроме того, Microsoft развернула для OpenAI первый в мире ИИ-кластер на базе суперускорителей NVIDIA GB300 NVL72. Сейчас компания достраивает «самый передовой» ИИ ЦОД в мире Fairwater, а потом потратит $4 млрд на ещё один такой же.