ВМС США с головой погрузились в облако Microsoft Azure и никак не могут выбраться

Военно-морские силы США объяснили, почему не могут отказаться от использования своей обособленной среде Microsoft Azure без полной реконструкции собственной облачной платформы. По данным The Register, ВМС опубликовали специальное письмо, в котором детально рассказали, почему заключили с Microsoft соглашение Strategic Cloud Platform — Enterprise Mission Integration.

В документе констатируется, что для облачной среды NAVSEA, обеспечивающей доступ к программам ВМС и Министерства обороны (Министерства войны), возможен только один исполнитель, способный предоставить необходимые для работы услуги и решения. Для того, чтобы продолжать операции в среде NAVSEA, необходимо использовать сервисы Microsoft — Azure Data Transfer, Azure Kubernetes Service (AKS), Azure Structured Query Language (SQL) platform-as-a-service (PaaS), Azure Key Vault, Azure Monitor и ExpressRoute, размещённые в Microsoft GovCloud.

В документе отмечается, что для смены облачного провайдера потребовалось бы переделать всё решение для военных с нуля, что потребует интеграции новой облачной среды и переделки прикладных решений, поддерживающих Defensive Cyber Operations (DCO). Это приведёт к перерыву в работе и неизбежным провалам миссий. Фактически единственным подходящим облачным провайдером является та же Microsoft, а все попытки организовать перенос с платформы компании на мощности другого провайдера столкнутся с проблемами совместимости, не соответствующими требованиям для правительственных сервисов.

Подобные выводы, по данным ВМС, подтвердились в ходе консультаций со всеми участниками программы Joint Warfighting Cloud Capability (JWCC), включая AWS, Google и Oracle. В будущем в рамках проекта NAVSEA планируется строить облачную инфраструктуру и использованием открытых стандартов контейнеризации, чтобы избежать зависимости от одного облачного провайдера-монополиста.

Примечательно, что ранее в этом году Microsoft попала под прицел критиком за передачу на аутсорс в рамках программы Digital Escorts поддержки военных сервисов сотрудникам своего китайского подразделения. Сообщается, что подобная практика уже прекращена. Microsoft не впервые оказывается в центре скандала. В Евросоюзе Google целенаправленно ведёт с монополистом борьбу, обвиняя того в кратном завышении цен при использовании ПО Microsoft сторонними облачными провайдерами.

Как сообщает Datacenter Dynamics, участие в программе JWCC, оцениваемой в $9 млрд, одобрили в декабре 2022 года AWS, Microsoft Azure, Google и Oracle. Она заменила предыдущее соглашение Joint Enterprise Defense Infrastructure (JEDI) от 2018 года, рассчитанное на 10 лет и $10 млрд, которое отменили из-за того, что он целиком достался Microsoft. В июле 2025 года американское правительственное Агентство оборонных информационных систем (DISA) раскрыло, что ищет новых партнёров, готовых присоединиться к программе, например, более мелких облачных провайдеров.

