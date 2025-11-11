«Никто не хочет ЦОД у себя во дворе» — юрист Microsoft о проблемах строительства дата-центров

В ходе вебинара «Дата-центр: строительство, контракты и долги» (Data centers: Construction, contracts and debt), организованного юридической компанией Norton Rose Fulbright, представитель Microsoft выступила с любопытным заявлением. По словам главного корпоративного юриста компании Линди Стоун (Lyndi Stone), «на самом деле никто не хочет иметь дата-центр у себя на заднем дворе», сообщает Datacenter Dynamics.

По словам Стоун, раньше ЦОД строили вдали от населённых пунктов и жилых зон, но по мере экспансии у них появились соседи, находящиеся совсем рядом и не желающие иметь дата-центр на заднем дворе. Более того, сама Стоун заявила, что не хотела бы такого для себя. Хотя она представляет интересы Microsoft, в настоящее время агрессивно расширяющей мощности ЦОД в США и по всему миру, её комментарии буквально повторяют тезисы многих сельских общин, негативно реагирующих на проекты строительства дата-центров.

В основном жители опасаются роста стоимости коммунальных услуг, негативного воздействия на окружающую среду и изменение традиционного облика района в целом. Кроме того, жителей раздражают требования подписать соглашения о неразглашении для получения информации о проекте и высокая скорость утверждения подобных проектов властями. В результате проекты ЦОД зачастую или сразу отклоняются властями, или от них отказываются сами застройщики. Microsoft множество раз сталкивалась с такой ситуацией.

Тем временем глава компании Сатья Наделла (Satya Nadella) заявил о намерении Microsoft увеличить мощности ИИ-проектов в течение 2026 финансового года более чем на 80 % и примерно вдвое увеличить площадь дата-центров за пару лет. Сообщается, что только в 2025 году в действие введено около 2 ГВт ЦОД, в последнем квартале капитальные издержки выросли на 50 % квартал к кварталу до $34,9 млрд. Из них $11,1 млрд потрачены на аренду мощностей в сторонних ЦОД.

Выступая, Стоун упомянула и тему новых рабочих мест, заявив, что во время строительства у людей действительно появляется довольно много работы, но после ввода ЦОД в эксплуатацию для его обслуживания надо очень мало сотрудников, поэтому польза для местных сообществ невелика. Кроме того, такие места часто требуют высокой квалификации, поэтому операторы ЦОД привлекают специалистов со стороны.

Стоун рассказала и о политической проблеме — представителей местных властей выбирают непосредственно люди, поэтому им приходится учитывать мнение избирателей, а застройщикам и операторам ЦОД приходится получать общественный «кредит доверия», поскольку чиновникам приходится учитывать позицию жителей. Сопротивление стало особенно активным на фоне бума ИИ. Операторы ЦОД, стремящиеся быстро получить доступ к электричеству и другим ресурсам, переключили внимание с мегаполисов и их окрестностей на небольшие сельские поселения.

Впрочем, жители и местные активисты нередко жалуются на те или иные проблемы, связанные с ЦОД. Так, в конце октября появилась информация, что дата-центры лишают людей воды и света от Мексики до Ирландии. А в Северной Вирджинии, крупнейшем в мире рынке ЦОД гиперскейлеров, дата-центры создают невыносимый шум — местные жители активно судятся с властями и IT-гигантами. Тем не менее, ещё летом сообщалось, что рынок ЦОД стал настолько привлекателен, что даже высокий порог входа не останавливает неквалифицированных инвесторов от попыток заработать.

