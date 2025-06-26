Рынок ЦОД стал настолько привлекательным, что даже высокий порог входа не останавливает неквалифицированных инвесторов

Привлекательность инвестиций в дата-центры во многом обусловлена почти гарантированной выручкой при их сдаче в аренду. По мнению инвесторов, когда контракты с арендаторами подходят к концу, клиенты обычно предпочитают оставаться в том же ЦОД, сообщает The Register. Ажиотаж вокруг ИИ привлекает на рынок ЦОД всё новые инвестиционные компании, увидевшие возможность заработать на растущем спросе.

Управляющий директор Macquarie Asset Management Наталия Акст (Natalia Akst) высоко оценила финансовую привлекательность рынка дата-центров, при этом отметив, что порог входа на него довольно высок. Сама Macquarie действует на рынке уже несколько лет. Как заявила Акст, при оценке активов факторами их выбора для инвестиций является их критическая важность для общества, стабильное поступление выручки и, наконец, высокий порог входа с низким уровнем конкуренции. В случае с ЦОД порог как раз довольно высок — требуются большие капиталовложения, большие усилия, доступ к электроэнергии — не все компании «с улицы» способны войти в этот бизнес.

Вместе с тем в некоторых регионах строительство новых дата-центров становится всё сложнее из-за нехватки подходящих земель или электроэнергии. Впрочем, это не отпугивает инвесторов — если препятствия удаётся преодолеть, по окончании действия контрактов клиенты обычно предпочитают не менять локацию, поскольку перейти на другую площадку бывает довольно трудно и невыгодно по ряду причин.

Ранее в текущем году Macquarie заявила об инвестициях более $17 млрд в два американских оператора ЦОД. Из них $5 млрд достанется Applied Digital, ещё $12 млрд пойдут на расширение Aligned Data Centers. В первую очередь речь идёт о средствах под управлением Macquarie. Ещё одним важным инвестором является Blackstone, вложившая в 2024 году £10 млрд ($13,4 млрд) в крупный ИИ ЦОД на северо-востоке Англии — потенциально «крупнейший дата-центр в Европе».

Впрочем, некоторые полагают, что ажиотаж может привести к возникновению «пузыря» — на рынок «из ниоткуда» приходят инвесторы, не имеющие никакого опыта и представления об ИИ и ЦОД. Ранее председатель Alibaba Group Джо Цай (Joe Tsai) выразил обеспокоенность по поводу огромных вливаний в строительство ЦОД, предупредив, что его объёмы могут превысить реальный спрос. Бизнесмен подчеркнул, что многие привлекают средства для строительства, даже не имея покупателя или арендатора, определённых ещё до начала работ. Впрочем, сама Alibaba намерена потратить на облачную и ИИ-инфраструктуру $52 млрд в следующие три года.

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