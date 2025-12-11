Мы вам — ИИ, вы нам — энергию: Google и NextEra Energy совместно займутся постройкий ЦОД и развитием энергетики

Энергетическая компания NextEra Energy заключила с Google Cloud соглашение о строительстве трёх кампусов ЦОД гигаваттного уровня с попутным созданием генерирующей и другой инфраструктуры, сообщает Datacenter Dynamics. Параллельно NextEra заключила с Meta✴ контракты на поставку 2,5 ГВт «чистой» энергии.

В целом компании намерены совместно строить крупномасштабные ЦОД и энергетическую инфраструктуру, развивать передовые технологии и пересмотреть сами принципы работы энергетических компаний. В рамках партнёрства Google Cloud интегрирует генеративный ИИ и ИИ-агентов в инфраструктуру NextEra, чтобы помочь последней прогнозировать проблемы с оборудованием и выявлять прочие «узкие места»

Партнёрство также обеспечит NextEra доступ к модели прогнозирования временных рядов TimesFM 2.5, метеомодели WeatherNext 2 и решению для моделирования перетоков мощности с учётом ограничений безопасности. За счёт этих технологий планируется получить более точные данные для оптимизации работы энергосети, что позволит улучшить планирование и качество управление сетью, снизить затраты и повысить надёжность электроснабжения клиентов NextEra Energy.

Как считают в Google, интеграция компетенций NextEra с облачной ИИ-инфраструктурой Google Cloud, платформами и моделями компании поможет обеспечить «цифровое будущее» энергетической инфраструктуры. Первый коммерческий продукт для этой индустрии должен появиться на площадке Google Cloud Marketplace к середине 2026 года.

Ранее Google и NextEra подписали 25-летнее соглашение на поставку электроэнергии (PPA), которое позволит перезапустить АЭС Duane Arnold Energy Center (DAEC), рядом с которой Google хочет построить до шесть ЦОД. С 2029 года практически вся энергия DAEC будет отправляться именно им. В результате Google получает стабильный и «чистый» источник энергии для своих ИИ-нагрузок, а NextEra — ресурсы для модернизации активов и передовые цифровые инструменты для повышения эффективности энергосети.

Отдельно NextEra заключила соглашение с Meta✴ о поставках 2,5 ГВт «чистой» энергии в США. Речь идёт об 11 соглашениях о покупке энергии (PPA), и двух соглашениях о хранении энергии (Energy Storage Agreements, ESA). Соответствующие энергетические проекты должны заработать в 2026–2028 гг..

