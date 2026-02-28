Dell представила подвесной уличный сервер PowerEdge XR9700 с замкнутой СЖО

Dell анонсировала сервер PowerEdge XR9700, предназначенный для инфраструктур Cloud RAN и ИИ-приложений на периферии. Устройство рассчитано на эксплуатацию в неблагоприятных условиях, в том числе на открытом воздухе: оно может монтироваться на опорах линий электропередач, крышах и фасадах зданий.

Новинка заключена в корпус объёмом около 15 л. Говорится о сертификации IP66 и GR-3108 Class 4: серверу не страшны пыль, влага и воздействие прямого солнечного излучения. Диапазон рабочих температур простирается от -40 до +46 °C. В основу PowerEdge XR9700 положена аппаратная платформа Intel Xeon 6 SoC — Granite Rapids-D (до 72 P-ядер, TDP до 325 Вт).

Также возможна установка ИИ-ускорителей и различных сетевых карт, в том числе для обработки L1-трафика. Задействована система жидкостного охлаждения с замкнутым контуром, а ребристая внешняя поверхность работает в качестве радиатора. Без СЖО с таким уровнем тепловыделения CPU/GPU и в таком компактном корпусе уже вряд ли можно обойтись.

Отмечается, что с технической точки зрения устройство идентично модели PowerEdge XR8720t, которая дебютировала в октябре прошлого года. В зависимости от конфигурации это решения располагает четырьмя или восемью слотами для модулей DDR5. Возможна установка до трёх SSD формата M.2 (NVMe). В оснащение могут входить два порта 100GbE QSFP и восемь портов 10/25GbE SFP. Реализованы интерфейсы USB 3.0 Type-A, UCB Type-C, Mini-DisplayPort и пр.

Заявлена поддержка Wind River SUSE Linux Enterprise Server/RT, Ubuntu Server LTS и Red Hat Enterprise Linux/RT. Интегрированный контроллер удалённого доступа Dell (iDRAC) обеспечивает мониторинг и управление. Говорится о совместимости с существующим набором решений для периферийных вычислений в области телекоммуникаций. В продажу PowerEdge XR9700 поступит во II половине текущего года.

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER. | Можете написать лучше? Мы всегда рады новым авторам

Источник: