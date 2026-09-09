Palantir выбрала Nebius провайдером ИИ- и облачной инфраструктуры

Американская ИИ-компания Palantir Technologies подписала соглашение с неооблачным провайдером Nebius. Nebius станет приоритетным провайдером ИИ- и облачной инфраструктуры для Palantir, и в дальнейшем Palantir интегрирует вычислительные ресурсы партнёра и его точки доступа к инференсу в свой «корпоративный периметр». Это обеспечит клиентам Palantir доступ к инфраструктуре Nebius и возможность развёртывать open source модели.

Более того, компании намерены совместно внедрять новые вычислительные мощности для обслуживания клиентов Palantir — для этого предполагается реализовать проекты модульных ЦОД на площадках с уже имеющимся энергообеспечением. По словам Palantir, вычислительная инфраструктура Nebius обеспечивает возможность клиентам запускать собственные ИИ-модели на условиях, которые те смогут самостоятельно контролировать. Решения Palantir и инфраструктура Nebius обеспечат уровень суверенности, необходимый клиентам.

В Nebius добавляют, что заказчикам одновременно нужны производительность крупной ИИ-инфраструктуры и контроль над данными и моделями. Совместно с Palantir подобная функциональность предлагается коммерческим клиентам, позволяя запускать open source модели на доверенной инфраструктуре.

Основанная в 2003 году Palantir Technologies разрабатывает ПО для частных и государственных заказчиков. Одним из первых инвесторов стало ЦРУ через ассоциированную компанию In-Q-Tel. Компания активно взаимодействует с полицией США, иммиграционными службами, военными ведомствами США, а также с Министерством обороны Израиля. Компанию критикуют за поддержку программ слежки и наблюдения полицейских органов.

Nebius — бывшая часть «Яндекса», с присутствием в Северной Америке и Европе. В прошлом месяце она завершила размещение старших облигаций на $5,75 млрд (первоначально предполагалось привлечь $5 млрд). Компания активно развивается. В середине августа сообщалось, что неооблако Nebius увеличило выручку во II квартале на 454 % г/г.

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER. | Можете написать лучше? Мы всегда рады новым авторам

Было интересно? Скажите об этом Google , чтобы чаще получать ссылки на наши новости и обзоры

Источник: