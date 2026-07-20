Nebius заложила свои GPU. чтобы купить ещё GPU

Провайдер облачных ИИ-сервисов Nebius (ранее Yandex N.V.) объявил о заключении первого соглашения о предоставлении обеспеченного кредита на сумму около $775 млн с целью дальнейшего ускорения глобального развёртывания своей полнофункциональной облачной платформы для ИИ.

Как пояснила компания, кредит обеспечен развёрнутой инфраструктурой на базе GPU и гарантированными денежными потоками по соглашению с клиентом инвестиционного уровня. Срок погашения кредита — 31 октября 2030 года, процентная ставка — SOFR + 2,50 %. По словам Nebius, вместе с денежными потоками от соглашения с клиентом кредит полностью покрывает более 100 % капитальных затрат, необходимых для развёртывания базовой инфраструктуры GPU.

Nebius отметила, что поскольку контракт находится на стадии обслуживания, это финансирование можно направить на инвестиции в мощности, которые будут обслуживать клиентов в сфере ИИ, и корпоративных клиентов на полнофункциональной облачной ИИ-платформе Nebius. Похожую схему для получения кредита использовало неооблако CoreWeave, взявшее под залог имеющихся ускорителей NVIDIA заём на гораздо более крупную сумму в размере $2,3 млрд.

Nebius, по всей видимости, планирует и дальше использовать кредитные ресурсы для расширения деятельности. Она сообщила, что такая схема позволяет ей использовать действующий инфраструктурный актив для привлечения финансирования на уровне активов для других долгосрочных проектов у клиентов. Имея уже заключённые контракты на сумму более $40 млрд с клиентами с инвестиционным рейтингом, такими как Microsoft и Meta✴, Nebius рассчитывает привлечь дополнительный капитал на аналогично привлекательных условиях. Она сообщила, что недавно завершила очередной плановый этап развёртывания мощностей для Microsoft и продолжает выполнять оставшиеся поставки в соответствии с условиями контрактного графика.

Сообщается, что финансирование прошло на фоне высокого спроса со стороны кредиторов и было значительно переподписано. MUFG выступила в качестве структурирующего агента, единственного букраннера и андеррайтера, а ABN AMRO, Bank of America, Deutsche Bank и HSBC участвовали в качестве уполномоченных ведущих организаторов. Citi, Crédit Agricole CIB, ING и Morgan Stanley выступили в качестве старших ведущих организаторов. В синдикате также участвовала компания Goldman Sachs.

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