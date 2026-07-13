В Московской области в десятки раз увеличили стоимость аренды земли под строительство ЦОД

В Московской области в десятки раз выросла стоимость арендной платы за государственные земельные участки под строительство дата-центров. Это произошло после вступления в силу поправок в закон «О регулировании земельных отношений в Московской области» в декабре 2025 года, сообщили «Ведомости».

Расчёт арендной платы теперь производится исходя из кадастровой стоимости участка, умноженной на коэффициент, учитывающий вид разрешённого использования (ВРИ) земли (Кд). При этом коэффициенты Кд были пересмотрены для большинства видов деятельности. Так, для производственной деятельности Кд вырос в 4,1 раза (с 1,1 до 4,5), но для ВРИ с кодом 6.8 «Связь», к которому относятся дата-центры, он вырос сразу с 1,1 до 75, т.е. в 68,2 раза.

В связи с этим Ассоциация участников отрасли ЦОД обратилась к главе региона с просьбой разъяснить порядок расчёта коэффициента, а также причины, по которым он был увеличен в десятки раз по сравнению с другими видами предпринимательской деятельности. В ответ на обращение в министерстве имущественных отношений Московской области заявили, что не планируют пересматривать правила, поскольку новые принципы определения размера платы обоснованы, прошли оценку регулирующего воздействия и соответствуют федеральному законодательству.

Как отметил источник «Ведомостей», рост арендной платы не был учтён в долгосрочных финансовых моделях операторов и негативно отразится на развитии рынка ЦОД. По мнению экспертов, из-за этого строительство ЦОД переместится в другие регионы страны, за пределы ЦФО, где аренда дешевле, ниже коэффициенты и бывают льготы. Также компании могут сместить акцент на модернизацию дата-центров вместо строительства новых.

Из крупных объектов в Московской области имеется ЦОД GreenBush в Зеленограде площадью 2 га на 2280 стоек, «Авантаж» площадью около 3 га на 2,5 тыс. стоек в Лыткарине, а также дата-центр KeyPoint на 2 тыс. стоек площадью 1,85 га в Дубне, сообщили в iKS-Consulting. Этим летом планируется запуск первой очереди дата-центра IXcellerate Vёshki в Мытищах, рассчитанного на 2500 стоек на участке площадью 2–3 га. также NK Group строит кампус из 11 ЦОД в Домодедове. В 2027–2028 гг. ожидается ввод коммерческого ЦОД «Теракуб» на территории ОЭЗ «Технополис Москва» на 1400 стоек на площади 1–2 га.

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