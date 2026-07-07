«Совкомбанк»: в 2026 году капитальные затраты на новые ЦОД в России сократятся на треть

Согласно исследованию аналитиков «Совкомбанка», в 2026 году капитальные затраты на новые ЦОД в России сократятся по сравнению с 2025 годом 30 %, с 738 до 515 млрд руб., пишут «Ведомости».

При этом совокупные капитальные затраты на ЦОД в РФ, в том числе расходы на новое строительство и замену IT-мощностей в существующих ЦОД, снизятся примерно на 10 %, с 1,404 до 1,259 трлн руб. Из них 59 % приходится на замещаемую IT-мощность, а 41 % — на новую. При этом, капзатраты на замещение IT-мощности в существующих ЦОД вырастут на 12 % до 744 млрд руб.

Отметив, что в 2024–2025 гг. совокупные капитальные затраты на ЦОД в РФ составили 1–1,4 трлн руб., аналитики объясняют их сокращение снижением экономической активности и стагнацией рынка, в связи с чем ввод новых объектов и замена оборудования в дата-центрах откладываются. Вместе с тем, согласно прогнозу аналитиков «Совкомбанка», в ближайшей перспективе, в период 2026–2030 гг. в РФ будет введено 988 МВт новых ЦОД, для чего потребуются инвестиции в размере 4,4 трлн руб.

Ранее сообщалось, что из 128 объявленных в России за последние три года проектов по строительству ЦОД на сумму около 1 трлн руб. было приостановлено 38 с общим объёмом инвестиций 128,6 млрд руб. В числе причин эксперты называют высокую ставку Центробанка, недоступность энергии на ключевых рынках и рост её стоимости, долгое получение разрешений на присоединение к сети и рост спроса на высокоплотные ИИ-стойки.

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