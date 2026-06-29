Илон Маск купил разработчика оптических трансиверов Mesh Optical, основанного выходцами из SpaceX

Илон Маск (Elon Musk) получил разрешение антимонопольных органов США на приобретение компании Mesh Optical Technologies Corporation, сообщил ресурс Converge! Network Digest.

В уведомлении от 25 июня 2026 года, опубликованном Федеральной торговой комиссией (FTC), указано, что комиссия разрешила осуществить сделку № 20261601 по ускоренной процедуре в соответствии с законом Харта-Скотта-Родино (HSR) до истечения стандартного периода проведения антимонопольного расследования. Обычно расследование занимает не менее 30 дней. FTC определила, что сделка не вызывает существенных опасений по поводу возможного влияния на конкуренцию. Финансовые условия приобретения не разглашаются.

Mesh Optical был основан в прошлом году тремя бывшими инженерами SpaceX, ранее разработавшими оптические каналы связи, соединяющие группировку спутников Starlink компании SpaceX. Стартап вышел из скрытого режима (stealth) в начале этого года после привлечения $50 млн в рамках раунда финансирования серии А, возглавляемого Thrive Capital.

Сделка поможет SpaceX заполнить стратегический пробел. Она заключила соглашения с Anthropic, Google и Reflection AI на сумму более $80 млрд до 2029 года, превратив свой ЦОД в Мемфисе (Memphis) в одну из крупнейших в мире сторонних вычислительных платформ. Вместе с тем компания обнаружила, что проблемы с задержкой и устаревшая сетевая инфраструктура этих объектов ограничивают их полезность для обучения собственного ИИ, вынуждая сдавать мощности в аренду сторонним компаниям.

Сделка должна помочь SpaceX в решении проблемы, которая исторически передавалась на аутсорсинг таким провайдерам, как Broadcom и Coherent, отметил TNW. Флагманское решение стартапа, Alpha C1, передает данные со скоростью 1,6 Тбит/с. Трансвер имеет форм-фактор OSFP и поддерживает одномодовое волокно длиной до 5 км (MPO-12/MPO-12 APC). Лазеры и (де-)модуляторы упакованы в один компактный чип. Новинка, по словам компании, совместима с существующим оборудованием и способна работать при температуре от 0 до +85 °C.

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