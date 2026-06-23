SpaceX предоставит стартапу Reflection AI ИИ-мощности на $6,3 млрд

Компания SpaceX подписала крупное соглашение о предоставлении вычислительных мощностей стартапу Reflection AI, работающему над созданием открытых ИИ-моделей и ИИ-агентов. Пока это последняя из не принадлежащих империи Маска компаний, запросивших у него доступ к инфраструктуре Colossus, сообщает CNBC.

В рамках соглашения Reflection немедленно получит доступ к системам NVIDIA GB300. Стартап согласился платить SpaceX по $150 млн ежемесячно, начиная с 1 июля 2026 года до 2029 года. Общий объём платежей составит около $6,3 млрд, если соглашение будет действовать до конца названного срока. Через три месяца после старта проекта любая из сторон сможет расторгнуть контракт, уведомив об этом партнёра за 90 дней.

Аналогичные соглашения о предоставлении вычислительных мощностей подписаны с Anthropic и Google, а вот Cursor была выкуплена xAI. Reflection стратегически отличается от них — это ИИ-хаб с фокусом на open source моделях: в момент, когда государства и корпорации стремятся избавиться от зависимости от закрытых ИИ-систем. Время как нельзя подходящее — после закрытия доступа к Anthropic к Fable и Mythos интерес к открытым решениям снова вырос. Reflection как раз и делает ставку на отказ от зависимости от закрытых моделей для критически важных задач.

Последняя оценка стартапа составила $25 млрд. Он пытается создавать открытые модели, способные конкурировать с передовыми ИИ-системами OpenAI, Anthropic и Google. Впрочем, пока стартап не выпустил ни одной крупной передовой модели, хотя активно взаимодействует с заказчиками из числа госструктур и, в числе прочих, ответственных за национальную безопасность. Так, компания связана с программой Genesis Mission Министерства энергетики США (DoE) и участвует в ИИ-инициативах Пентагона.

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