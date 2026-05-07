Anthropic достанутся все мощности ИИ-кластера xAI Colossus 1

Anthropic рассчитывает использовать все вычислительные мощности ИИ-кластера Colossus 1 компании xAI в рамках сделки с её новым владельцем — компанией SpaceX, сообщает Datacenter Dynamics. Anthropic в течение месяца получит доступ к более 300 МВт мощностей ЦОД, обеспечивающих работу более 220 тыс. ИИ-ускорителей NVIDIA. Новый ЦОД значительно расширит возможности пользователей Claude Pro и Claude Max. Кроме того, к Anthropic присоединится Росс Нордин (Ross Nordeen), один из сооснователей xAI, который ранее покинул стартап.

Дополнительно Anthropic «выразила заинтересованность» в партнёрском соглашении со SpaceX для строительства орбитальных ЦОД на несколько гигаватт. SpaceX ещё в январе 2026 года подала заявку в Федеральную комиссию по связи США (FCC), чтобы получить разрешение на развёртывание группировки космических ЦОД из миллиона спутников с ИИ-модулями. Проект по-прежнему не одобрен, а AWS даже препятствует его реализации.

В апреле xAI объявила, что мощности простаивающего Colossus будет использовать компания Cursor, занимающаяся написанием кода с применением ИИ. Последняя согласилась на возможное поглощение со стороны SpaceX с оценкой в $60 млрд. По существующей договорённости, если SpaceX не купит этот бизнес, она должна будет выплатить Cursor $10 млрд.

В рамках соглашения с Anthropic ей будет отдано чуть менее половины общего парка ИИ-ускорителей, сегодня насчитывающего порядка 500 тыс. ускорителей. Сколько именно чипов будет использовать Cursor, неизвестно. По словам Илона Маска (Elon Musk), стоящего за xAI и SpaceX, он согласился сдать в аренду Colossus 1, поскольку обучение LLM xAI переведено на Colossus 2.

В дата-центре Colossus 1 используются NVIDIA H100, H200 и GB200. Активисты критикуют кампус ЦОД за использование газовых турбин. ИИ-суперкомпьютер Colossus 1 заработал в Мемфисе в 2024 году, в ЦОД на площадке бывшего завода Electrolux. В марте 2025 года приобретён участок под строительство Colossus 2, дата-центр ввели в эксплуатацию в январе 2026 года. Сейчас ведётся работа над третьим кампусом в Саутхейвене (Southaven), дополнительно будет инвестировано ещё $659 млн в строительство ещё одного здания.

