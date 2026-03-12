Amazon потребовала заблокировать запуск миллиона спутников-ЦОД SpaceX — и сама попала под критику

Компания Amazon потребовала от американских регуляторов отклонить поданную SpaceX заявку на одобрение миллионной группировки спутников для ЦОД. Компания назвала идею «спекулятивной» и «нереалистичной», сообщает The Register. Тем временем она сама столкнулась с критикой со стороны Федеральной комиссии по связи США (FCC).

Недавно SpaceX предложила создать орбитальную группировку спутников-ЦОД, подав соответствующую заявку в FCC. Amazon Leo, управляющая спутниковой сетью связи, конкурирующей со Starlink компании SpaceX, немедленно выступила с возражениями.

В недавнем заявлении Amazon Leo объявила, что в заявке есть лишь самые общие сведения о том, как SpaceX намерена реализовать свои планы. Последняя запрашивает разрешение для вывода на низкую околоземную орбиту миллиона спутников. Для сравнения, сейчас вблизи Земли находится около 15 тыс. аппаратов.

SpaceX заявляет, что создание такой группировки станет первым шагом на пути создания т. н. «цивилизации второго типа» по шкале Кардашева, способной использовать все энергетические ресурсы родной звезды.

Amazon подчёркивает, что в заявке не указаны ни конструкция спутников, ни радиочастотные характеристики устройств, ни планы контроля сближений космических аппаратов и борьбы с помехами в подобном огромном масштабе. Другими словами, сообщается о «завышенных амбициях», а не о реальном плане. Критики утверждают, что речь идёт о спекуляциях, по форме не соответствующих правилам FCC.

Вопросы по поводу возможного внесения помех астрономическим наблюдениям имеются и к группировке Amazon Leo. Кроме того, компанию и саму обвиняют в загрязнении окружающей среды из-за массовых ракетных пусков и сгорания спутников по мере их схода с орбиты. Ещё в 2025 году основатель Amazon Джефф Безос (Jeff Bezos) с удовлетворением прогнозировал, что гигаваттные ЦОД на солнечной энергии за два десятка лет заполнят орбиту Земли, поэтому жалобы на SpaceX вряд ли вызваны заботой об окружающей среде.

Более того, заявку требуют отклонить с довольно странной формулировкой — как «формально неполную». В любом случае, если FCC решит дать жалобе ход, Amazon просит «в полной мере разобраться» с проблемами, связанными с развёртыванием группировки подобного масштаба, и потребовать от SpaceX конкретных технических подробностей.

Также Amazon предупреждает, что компания-конкурент фактически добивается разрешения на «орбитальную монополию», фактически превращающую SpaceX в эксклюзивного «привратника» в космосе — вероятно, в этом и заключаются основные опасения.

Не так давно эксперты Gartner скептически отнеслись к идее размещения в космосе дата-центров, буквально назвав её «вершиной безумия». По их мнению, эксплуатация таких объектов никогда не будет рентабельной и не сможет удовлетворить спрос на вычислительные мощности на Земле.

По имеющимся данным, группировка Amazon Leo (ранее Project Kuiper) насчитывает на орбите более 200 спутников, тогда как у Starlink их более 9,9 тыс. Тем временем FCC уже дала ответ на жалобу. По словам её представителя, Amazon лучше сосредоточиться на собственных планах запуска, поскольку компания на 1 тыс. спутников отстаёт от собственного проекта по выводу на орбиту спутников связи — к июлю 2026 года она должна вывести 1,6 тыс. аппаратов, а в конце января попросила FCC продлить срок их вывода до июля 2028 года по разным причинам, включая нехватку ракет в краткосрочной перспективе. При этом в отдельной заявке Amazon просит разрешение вывести на орбиту в общей сложности 4,5 тыс. интернет-спутников, что позволит увеличить её группировку более чем вдвое.

Заявка на вывод миллиона спутников — рекордная из числа дошедших до стадии подачи. Планы развёртывания ЦОД в космосе имеют многие IT-бизнесы, включая Axiom Space, NTT, Ramon.Space, Aetherflux и Sophia Space, а Starcloud (ранее Lumen Orbit) уже вывела в космос микро-ЦОД на основе одного ИИ-ускорителя для тестов. Один из основателей Google Эрик Шмидт (Eric Schmidt) говорил, что купил компанию Relativity Space для вывода в космос собственных ЦОД. Наконец, Google в конце 2025 года анонсировала Project Suncatcher, предусматривающий создание в космосе совместно с компанией Planet дата-центров на основе тензорных ускорителей самой Google.

