Прототип орбитального ЦОД Axiom Space и Red Hat для экспериментов с периферийными вычислениями прибыл на МКС

24 августа Axiom Space и Red Hat отправили на МКС прототип орбитального ЦОД, который уже прибыл на станцию в составе 33-й коммерческой грузовой миссии SpaceX, сообщает Datacenter Knowledge. Целью эксперимента является проверка возможности автономной работы современной вычислительной инфраструктуры в космосе, не полагаясь на зависимость от дорогих спутниковых каналов связи.

Новое решение оснащено модулем Axiom Space AxDCU-1, работающем на платформе Red Hat Device Edge, специально разработанной для сред с ограниченными ресурсами. Система использует облегчённый вариант Kubernetes-окружения — платформу Red Hat MicroShift, дающую возможность запускать контейнеризированные рабочие нагрузки в космосе. Задачи выполняются в контейнерах, которые можно удалённо обновлять с Земли.

Ключевая особенность системы — её способность работать автономно, без постоянной связи, самостоятельно справляясь с длительными перерывами в коммуникации, которые возникают из-за быстрого движения МКС по орбите. Red Hat Device Edge решает проблему с помощью автоматического отката состояния и функций самовосстановления без вмешательства человека, а также встроенного мониторинга работоспособности и производительности. Для экономии трафика используют дельта-обновления ПО.

Сообщается, что дефицит сетевых и вычислительных ресурсов всегда был проблемой на МКС, многие годы было трудно анализировать и передавать данные в режиме реального времени. Орбитальный ЦОД поможет решить эту проблему, с локальной обработкой информации и отправкой на Землю уже готовых результатов. Предполагается, что полезнее всего это будет для экспериментов в сфере естественных наук и биомедицины. В ходе таких исследований часто генерируются большие объёмы данных, но необходимость передавать их на Землю может привести к потерям более ценной и срочной информации.

Axiom Space разрабатывает и собственную коммерческую станцию, которая будет оснащена значительными по меркам космоса вычислительными мощностями. По мере развития новой станции будет расти и потребность в масштабируемых, независимых вычислительных средах. «Контейнерный» подход предназначен для поддержки периферийного ИИ, автоматизации и поддержки критически важного ПО на будущих платформах.

Впрочем, инновации для космоса найдут место и на Земле, где тоже немало мест с экстремальными условиями. По словам представителя компании-разработчика, извлекаемые «уроки» приносят прямую пользу — повышение надёжности критической инфраструктуры, развитие автономных систем, периферийного ИИ и др. для удалённых или ограниченных в ресурсах регионах напрямую способствуют улучшению качества жизни на Земле.

