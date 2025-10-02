Дата-центр радиотелескопа Square Kilometre Array (SKA) «засадили» сразу в две клетки Фарадея для защиты сверхчувствительных антенн от радиопомех

Работы в дата-центре, предназначенным для обслуживания радиообсерватории Square Kilometre Array (SKA) на западе Австралии, практически завершены. В числе прочего установлены две клетки Фарадея, блокирующие радиоволны — это делается, чтобы ЦОД не повлияли на работу сверхчувствительных антенн гигантского радиотелескопа, сообщает The Register.

SKA представляет собой международный проект, предусматривающий строительство 131 072 антенн. Это крупнейший радиоинтерферометр в мире, потенциально позволяющий совершенно по-новому взглянуть на Вселенную. Работы начались в 2022 году. По имеющимся данным, уже установлено 12 100 антенн, работы по прокладке силовых кабелей и оптоволокна тоже в основном завершены.

Работы над дата-центром в Мерчисоне (Murchison, штат Виктория), отдалённой части SKA, тоже завершены. Мерчисон выбран потому, что там почти нет людей и, следовательно, современной техники, что позволяет соблюдать режим радиомолчания. В дата-центре размещены около 100 стоек с серверами на базе FPGA, которые отвечают за фильтрацию терабайт данных, ежедневно собираемых SKA. Ценная информация будет отправляться по 10-Тбайт/с ВОЛС суперкомпьютеру в городе Перт (Perth).

Несмотря на то, что в Мерчисоне в целом мало электронных устройств, компьютеры генерируют немало радиопомех. Хотя в большинстве случаев в ЦОД и офисах это не проблема, в случае с SKA дело обстоит совсем иначе, поскольку тот настроен на поиск даже самых слабых сигналов. Именно поэтому ЦОД поместили сразу в две «клетки Фарадея». Экранированы даже входы в здание, а внутренняя дверь не откроется, пока не закрыта внешняя.

Строительство на объекте SKA, вероятно, продолжится до 2029 года. В 2026 году учёным предложат представить собственные предложения по использованию радиотелескопа, некоторые выберут для испытаний SKA в 2027 году — к тому времени SKA уже будет самым большим «физическим низкочастотным радиотелескопом на планете». Руководство SKA уверено, что даже тесты 2027 года уже дадут результаты, достойные включения в научные труды. Одно из препятствий — поиск дополнительных средств. У SKA пока есть лишь 80 % средств для завершения проекта.

