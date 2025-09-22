Обновление брандмауэра привело минимум к трём смертям — австралийский оператор Optus заблокировал звонки в экстренные службы

Телеком-оператор Optus из Австралии оказался косвенно виноват минимум в трёх смертях своих клиентов. Компания признала, что её сотрудники, возможно, не следовали предусмотренным процедурам при обновлении брандмауэра. В результате последовавшего сбоя абоненты не могли дозвониться в экстренные службы 14 часов, сообщает The Register.

Как заявили в компании, за это время умерли как минимум трое клиентов, не имевших возможности обратиться за помощью. Компания обновила брандмауэр — о каком конкретном сервисе идёт речь, не уточняется — около 00:30 по местному времени 18 сентября. Первоначальные мониторинг и тестирование не выявили проблем со звонками, поскольку с обычными вызовами всё было в порядке, а объёмы звонков на национальном уровне не вызывали никаких опасений.

Ранним утром того же дня в колл-центр Optus обратились два клиента, сообщивших о том, что не смогли дозвониться на 000 — единый номер для экстренных служб Австралии, доступ к которому по закону должны предоставлять все телеком-компании страны. Поскольку на тот момент сбоев в работе выявлено ещё не было, техподдержка не располагала информацией, позволявшей предупредить об имеющихся проблемах. Лишь после очередной жалобы клиента в 13:30 Optus начала осознавать всю серьёзность инцидента. В 13:50 компания уведомила о проблемах полицию, а затем другие экстренные службы, регуляторов, гос. ведомства и т.д.

После этого компания начала откат обновления и восстановление доступа к 000. В результате разбора логов компания связала три смерти с неудавшимися попытками дозвониться до экстренных служб. В воскресенье компания заявила, что проводит беседы с сотрудниками, проводившими модернизацию для выяснения, почему они не следовали установленным инструкциям. Также руководство компании пообещало внедрить процедуру приоритетного оперативного реагирования на сообщения, связанные с работой службы 000.

Хотя в Optus демонстрируют раскаяние в связи со случившимся, австралийские политики говорят о разочаровании деятельностью Optus. В 2022 году компания стала жертвой крупной утечки информации, а также столкнулась с масштабным сбоем в 2023 году.

Сбои в информационных системах происходят довольно часто, и не всегда они несут только финансовые или технические проблемы. Так, в июле 2024 года глобальный сбой из-за обновления CrowdStrike затронул 8,5 млн ПК на Windows. Годом позже выяснилось, что от него пострадало не менее 750 больниц в США, хотя в CrowdStrike резко раскритиковали исследование, назвав его «лженаукой».

