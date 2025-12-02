AWS и Google Cloud подружили свои облачные сети, чтобы интернет падал пореже и не у всех сразу

Amazon и Google представили мультиоблачный сетевой сервис, разработанный совместными усилиями и призванный удовлетворить растущий спрос на надёжное подключение, в то время как даже кратковременные перебои в работе интернета могут привести к серьезным сбоям в работе сервисов.

Новый сервис объединяет AWS Interconnect – multicloud и Google Cross-Cloud Interconnect, предлагая организациям возможность установления защищённых частных высокоскоростных сетевых соединений между Google Cloud и AWS, что обеспечивает онлайн-бизнесу подстраховку в случае сбоя в работе одного из провайдеров. Кроме того, сервис упрощает одновременное использование облачных услуг обоих провайдеров в рамках одного приложения.

Теперь компании смогут за считанные минуты установить соединение между вычислительными платформами через выбранную облачную консоль или API. Как отметила Google Cloud, ранее для подключения провайдеров облачных услуг клиентам приходилось вручную настраивать сложные сетевые компоненты, включая физические соединения и оборудование. Это требовало длительного времени на подготовку и координации с несколькими внутренними и внешними командами, и могло занять недели или даже месяцы.

Сервис предлагает подключение выбранной ёмкости между двумя облачными регионами обоих провайдеров с четырёхкратным резервированием на уровне ЦОД, пограничных маршрутизаторов и т.д. Оба поставщика осуществляют непрерывный мониторинг для проактивного выявления и устранения проблем, а также совместно управляют резервированием и занимаются эксплуатационной поддержкой. Шифрование MACsec защищает соединения между периферийными маршрутизаторами AWS и Google Cloud.

Партнёры также выпустили унифицированный API и открытую спецификацию, предложив другим поставщикам облачных и сетевых услуг фреймворк для интеграции аналогичных мультиоблачных подключений. Благодаря новому сервису клиенты, использующие в работе несколько облаков, получают стандартизированный подход к гибридному перемещению данных, рабочих ИИ-нагрузок и кросс-облачной аналитике.

Salesforce в числе первых внедрила эту технологию. В компании отметили, что интеграция Salesforce Data 360 с более широким ИТ-ландшафтом требует надёжного частного подключения. AWS Interconnect – multicloud позволяет наводить критически важные мосты с Google Cloud с той же лёгкостью, что и развёртывание внутренних ресурсов AWS.

В октябре в AWS произошел крупный сбой, который вывел из строя ряд сервисов, включая Fortnite, Alexa и Snapchat. В последующие недели сбои наблюдались и в Microsoft Azure, и в Cloudflare, что вызвало опасения по поводу рисков, связанных с использованием лишь нескольких крупных поставщиков интернет-инфраструктуры. AWS планирует развернуть аналогичный сервис с Microsoft Azure в следующем году. Ранее AWS, Google Cloud и Microsoft Azure уже сделали шаг навстречу другу другу, отказавшись от платы за выгрузку данных при переезде в другое облако.

