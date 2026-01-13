Veeam приобрела поставщика СХД Object First для расширения возможностей своей экосистемы

Veeam приобрела компанию Object First, основанную учредителями Veeam в 2022 году и специализирующуюся на поставке предварительно интегрированных устройств резервного копирования для сред Veeam. Как пишет StorageReview.com, Veeam отметила, что сделка позволит расширить возможности её экосистемы, не меняя стратегию, партнёрские отношения двух компаний или бизнес-модель. Финансовые подробности сделки не расглашаются.

В настоящее время неизменяемость (immutability) стала стандартным требованием для решений резервного копирования. Современные программы-вымогатели всё чаще атакуют системы резервного копирования, что делает изолированные, неизменяемые резервные копии критически важными для восстановления, соответствия требованиям и киберстрахования.

Компании продолжат работу независимо друг от друга, пока не будет разработана программа интеграции. Veeam сообщила, что и дальше будет ориентироваться на разработку ПО без привязки к конкретному хранилищу, и что клиентам будет и дальше предлагаться наилучшее целевое хранилище резервных копий, исходя из потребностей в безопасности, сложности эксплуатации и требований к настройке.

Object First поставляет готовые к использованию локальные СХД для Veeam. Её платформа Ootbi (Out-of-the-Box Immutability), в том числе только что представленный вариант Ootbi Mini, предлагает собственное объектное S3-хранилище с включённой по умолчанию блокировкой объектов. Устройства Object First разработаны для конкретных сценариев использования, обеспечивая быстрое развёртывание и надёжную защиту от программ-вымогателей.

Object First придерживается принципов нулевого доверия и обеспечивает неизменяемость данных. Семейство устройств Object First варьируется от небольших решений, предназначенных для использования на периферии малыми и средними предприятиями, до более крупных систем, рассчитанных на резервное копирование сотен терабайт данных. Эти более крупные системы поддерживают масштабирование и хорошо интегрируются с архитектурами Veeam. В устройствах также предусмотрена защита от случайных ошибок администратора.

Как сообщает Veeam, облачный сервис хранения данных Veeam Data Cloud Vault, разработанный в сотрудничестве с Microsoft, является самым быстрорастущим продуктом в её истории, завоевавшим популярность среди клиентов, стремящихся к простому, безопасному и единому поставщику. ПО Veeam Software Appliance упрощает безопасное развёртывание, а Object First добавляет ещё один, локальный вариант хранения: предварительно интегрированное устройство резервного копирования.

Как полагают аналитики StorageReview, эта сделка меньше всего связана с выходом Veeam на рынок производителей оборудования и больше — с созданием повторяемого и поддерживаемого решения, обеспечивающего киберустойчивость. Вместе с тем Veeam придётся учитывать аспекты, связанные с владением бизнесом по производству оборудования, в частности, избежать потенциальных конфликтов, особенно с поставщиками хранилищ, которые помогли создать процветающую экосистему Veeam.

Как отметил StorageReview, Object First берёт на себя одну из наиболее подверженных сбоям частей современной архитектуры резервного копирования — целевое хранилище — и превращает её в специализированный продукт. Ресурс добавил, что Ootbi разработана как наиболее безопасное место для хранения резервных копий, с гарантированной неизменяемостью по умолчанию и меньшим количеством возможностей для неправильной настройки.

