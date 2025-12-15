Кварцевые воксели SPhotonix позволят хранить данные миллиарды лет

Стартап SPhotonix из Делавэра (США), основанный в прошлом году Питером Казанским (Peter Kazansky), профессором оптоэлектроники в Университете Саутгемптона, и его сыном Ильёй (Ilya Kazansky), планирует в течение ближайших двух лет вывести на коммерческий уровень технологию 5D Memory Crystal, позволяющую хранить данные миллиарды лет. Об этом Казанский рассказал ресурсу The Register.

Для хранения информации стартап предлагает использовать пластину из кварцевого стекла, данные на которой записываются с помощью крошечных вокселей — 3D-пикселей — вытравленных фемтосекундным лазером. Эти воксели обладают двулучепреломлением, то есть их характеристики преломления света изменяются в зависимости от поляризации и направления падающего света. Эта разница в ориентации и интенсивности света может быть считана в сочетании с пространственными координатами вокселя (x, y, z), что позволяет кодировать данные в пяти измерениях.

5″ стеклянная пластина может вмещать 360 Тбайт данных, обеспечивая их хранение даже при температуре 190 °С в течение 13,8 млрд лет, что соответствует предполагаемому возрасту Вселенной, если не произойдёт каких-либо катастроф, рассказал Казанский. Он отметил, что данный носитель, в первую очередь предназначен для «холодного» хранения данных, то есть данных, которые извлекаются в течение 10 и более секунд. «Статистика показывает, что от 60 до 80 % всех данных, которые в настоящее время хранятся в мире, относятся к категории “холодных”», — говорит Казанский.

Существующие прототипы нового носителя информации поддерживают скорость записи около 4 Мбайт/с и скорости чтения примерно 30 Мбайт/с. По словам профессора, SPhotonix планирует в течение трёх-четырёх лет повысить скорость чтения/записи до 500 Мбайт/с, что позволит конкурировать с системами резервного копирования на ленточные носители.

SPhotonix уже продемонстрировала, что носитель 5D Memory Crystal может хранить геном человека, капсулу времени Eon Ark, архив записанных разговоров 2024 и 2025 годов и игру Heroes of Might & Magic 3. Данная услуга архивирования уже доступна для бизнеса, однако для извлечения данных требуется оборудование лаборатории компании.

SPhotonix планирует в течение следующих 18 месяцев выпустить портативное устройство для чтения, которое клиенты смогут использовать для чтения архивных данных. Первоначальная стоимость устройства для чтения может составить около $6 тыс., а первоначальная стоимость устройства для записи — примерно $30 тыс. Стартап сосредоточен на работе в корпоративном сегменте, ориентируясь на ЦОД гиперскейлеров и рынок B2B-приложений, требующем хранение огромных объёмов данных в течение длительного времени.

В прошлом месяце SPhotonix, имеющий исследовательские центры в Великобритании и Швейцарии, объявил о привлечении $4,5 млн на развитие своей технологии для внедрения в ЦОД. По словам Казанского, эти средства позволят вывести технологию 5D Memory Crystal с уровня технологической готовности (TRL) 5 на уровень демонстрации прототипа (TRL 6). «Мы ведём переговоры со многими крупными компаниями о размещении наших прототипов в их ЦОД в течение следующих нескольких лет», — сообщил он.

Компании потребуется ещё три-четыре года исследований и разработок, чтобы довести прототип до стадии производства и маркетинга, хотя благодаря последним исследованиям и открытиям уже есть чёткое понимание того, как перейти к производству, как достичь нужного уровня экономичности, говорит глава SPhotonix.

Он отметил, что у SPhotonix нет планов по запуску собственного производства. «Мы — компания по лицензированию технологий. Нам нравится модель Arm Holdings. И в определённой степени нам нравится модель NVIDIA. Поэтому мы разрабатываем вспомогательные технологии, а затем собираемся сформировать своего рода консорциум, группу компаний, которые помогут нам вывести эту технологию на рынок», — рассказал Казанский.

