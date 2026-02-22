Johnson Controls купила разработчика СЖО Alloy Enterprises

Производитель климатического оборудования, средств автоматизации, безопасности и пожаротушения Johnson Controls, по сообщению Datacenter Dynamics, заключил соглашение о приобретении Alloy Enterprises — бостонской компании, занимающейся разработкой компонентов для систем охлаждения.

Стартап Alloy Enterprises основан в 2020 году. Он специализируется на решениях в области теплотехники, механики и материаловедения. Компания, в частности, производит компоненты для СЖО, такие как водоблоки, тепловые трубки и пр. В качестве материала используются алюминий и медь. При этом применяется фирменная технология Stack Forging: изделия сочетают особую внутреннюю микрогеометрию с монолитной конструкцией, благодаря чему обеспечивается эффективное охлаждение под высоким давлением без утечек.

Финансовые условия сделки между Johnson Controls и Alloy Enterprises не раскрываются, но отмечается, что стороны намерены закрыть её в III квартале текущего года. Предполагается, что Johnson Controls будет использовать приобретённые разработки и технологии для развития своего ассортимента продуктов, ориентированных на дата-центры. Это позволит укрепить позиции на быстро расширяющемся рынке.

Johnson Controls поставляет и внедряет решения для ЦОД в более чем 150 странах по всему миру. В 2024 году компания сформировала специализированное подразделение по разработке продуктов для дата-центров: речь идёт об интегрированных системах, которые предлагаются клиентам в глобальном масштабе. Кроме того, в составе Johnson Controls действует структура Silent-Aire, специализирующаяся на модульных ЦОД, а также на системах кондиционирования, вентиляции и охлаждения для дата-центров.

