Trane Technologies приобрела поставщика СЖО для ЦОД LiquidStack

Индустрия ИИ находится на пике популярности, стимулируя слияния и поглощения в сегменте продуктов для систем охлаждения ЦОД. Так, компания Trane Technologies, занимающаяся разработкой кондиционеров и смежных решений, приобрела стартап LiquidStack, специализирующийся на СЖО, сообщает The Register. Trane инвестировала в LiquidStack в 2023 году. Также в компанию инвестировали Tiger Global Management ($20 млн) и Wiwynn ($10 млн).

LiquidStack была одной из первых компаний, разрабатывавших двухфазное иммерсионное охлаждение для систем майнинга криптовалюты. Фактически компания появилась в 2012 году в результате реорганизации Allied Control Limited (ACL, подразделение The Bitfury Group), которая изначально занималась созданием СЖО для майнинговых систем. Технологию LiquidStack протестировала в 2021 году Microsoft. С тех пор компания пополнила портфолио системами одно- и двухфазного погружного охлаждения, а также решениями прямого охлаждения чипов (DLC), в т.ч. CDU.

Сообщается, что после закрытия сделки LiquidStack будет работать в составе подразделения Commercial HVAC. Технологии купленной компании пополнят портфолио продуктов Trane, предназначенных для дата-центров. По данным LiquidStack, покупка включает команду стартапа и производственные мощности, а также инженерные и научно-исследовательские подразделения в Техасе и Гонконге.

По прогнозам экспертов Dell'Oro Group, к 2030 году рынок физической инфраструктуры ЦОД превысит $80 млрд. Одним из самых быстрорастущих сегментов в нём являются системы управления тепловыми режимами, среднегодовой темп прироста составит 20 %. Эксперты уверены, что к концу десятилетия рынок DLC СЖО достигнет оборота $8 млрд, во многом благодаря ИИ-технологиям. Жидкостное охлаждение сегодня перестало быть желательным дополнительным элементом и стало обязательным для получения максимальной отдачи от современного оборудования ИИ ЦОД.

Покупка LiquidStack — не первая попытка Trane выйти на рынок технологий жидкостного охлаждения. Ещё в декабре 2025 года была куплена Stellar Energy, выпускавшая модульные охлаждающие решения и CDU, в том числе для ЦОД. Впрочем, это лишь последние из многих слияний и поглощений на рынке физической инфраструктуры для дата-центров, инициированных бумом ИИ-технологий. В конце 2024 года Schneider Electric купила контрольный пакет акицй Motivair. В декабре 2023 года Vertiv приобрела CoolTera. Почти сразу же после этого она запустила производство на полную мощность, увеличив выпуск CDU в 45 (!) раз.

