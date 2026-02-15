Legrand приобрела Kratos и инвестировала в Accelsius для расширения предложений для ИИ ЦОД

Legrand, французский поставщик решений для электротехнической и цифровой инфраструктуры зданий, обслуживающей жилой, коммерческий, промышленный рынки и ЦОД, объявил о приобретении Kratos Industries из Арвады (Arvada, штат Колорадо), производителя низковольтного (НВ) и средневольтного (СВ) силового оборудования. Также Legrand сообщила об участии в раунде финансирования серии B компании Accelsius, специализирующейся на двухфазном прямом жидкостном охлаждении.

«В совокупности эти шаги значительно расширяют возможности Legrand в области распределения электроэнергии и передового управления тепловыми процессами, позволяя ЦОД удовлетворять растущие потребности в ИИ и высокоплотных вычислительных средах», — отметила Legrand в пресс-релизе. «Принимая Kratos в состав Legrand, мы расширяем наши возможности по обслуживанию всей системы электропитания ЦОД, гарантируя нашим клиентам наличие единого, надёжного партнёра для всей их экосистемы электропитания», — заявила компания.

Kratos использует вертикально интегрированную модель с подходом «проектирование под заказ». Благодаря её приобретению Legrand может предложить более надёжный портфель решений для критически важных систем электропитания на рынке ЦОД, охватывая весь спектр решений от кабельных лотков с нагрузочными стендами до шинопроводов и блоков распределения питания (PDU) для стоек.

Что касается инвестиций Legrand в Accelsius, то в рамках партнёрства компании планируют совместные инициативы по разработке СЖО для интеграции в инфраструктуру на уровне стоек, ориентированные в ИИ-фабрики и другие высокопроизводительные вычислительные среды. Хотя большая часть бизнеса Legrand приходится на электротехнические решения для жилых и коммерческих зданий, ИИ оказал преобразующее воздействие на компанию, заявил генеральный директор Legrand Бенуа Кокар (Benoit Coquart) агентству Reuters. По его словам, на решения для ЦОД приходится 26 % выручки компании в 2025 году, и этот показатель может достичь 40 %.

Выручка Legrand в 2025 году составила €9,48 млрд ($11,26 млрд, рост год к году на 9,6 %), что немного выше прогноза аналитиков, равного €9,46 млрд. Скорректированная операционная прибыль компании выросла год к году на 10,5 % до $1,96 млрд, что соответствует ожиданиям аналитиков. Legrand ожидает рост продаж в 2026 году на 10–15 %, скорректированную операционную маржу на уровне 20,5–21 %.

