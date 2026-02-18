Британский бизнес обеспокоен грядущим запретом VPN

Использующий корпоративные VPN в своей работе британский бизнес обеспокоен планами правительства, которое предлагает ограничить применение этой технологии несовершеннолетними в возрасте до 16 лет, но не до конца проработало инициативу сообщает Computer Weekly.

Анонсированный правительством Соединённого Королевства план ограничить использование VPN лицами до 16 лет — часть более широкой инициативы, призванной ограничить использование социальных сетей школьниками. Пока неизвестно, как предложения скажутся на бизнесах, включая небольшие компании, которые полагаются на VPN для рабочих нужд. Объединение TechUK, в которое входит более 1 тыс. технологических компаний, заявило, что предложения пока не выглядят вполне проработанными.

В частности, правительство не разъяснило, должны ли будут сотрудники компаний подтверждать свой возраст с использованием специального верификационного сервиса перед использованием корпоративных VPN или правительство сделает исключение. Властям, возможно, придётся решать, какому бизнесу разрешить использование соответствующей технологии, а какому — нет. Для малого бизнеса задача подачи заявок на включение в «белый список» может оказаться сложнее, чем для крупного. Кроме того, компании обеспокоены сбором персональных данных сторонними организациями, ответственными за верификацию пользователей, и возможными бюрократическими препонами.

Новые подробности будут обнародованы властями в марте. В числе предложений также — поправка к законопроекту, регулирующему ужесточение борьбы с преступностью (Crime and Policing Bill), позволяющая правительству требовать, чтобы чат-боты, деятельность которых ещё не регламентирована законом Oneline Safety Act, не давали пользователям доступа к нелегальному контенту.

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER. | Можете написать лучше? Мы всегда рады новым авторам

Источник: