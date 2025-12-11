«Рег.ру» вывел на рынок приватного ИИ-ассистента для работы с конфиденциальными данными

Работающая на рынке хостинга, доменов и облачных решений компания «Рег.ру» сообщила о доступности клиентам приватного ИИ-ассистента, реализованного по модели HaaS (Hardware as a Service).

Новый продукт призван закрыть потребность бизнеса в использовании генеративного ИИ там, где развёртывание в публичном облаке невозможно из-за нормативных требований или внутренних политик безопасности. В отличие от облачной версии, где ресурсы выделяются из общего пула, приватный ИИ-ассистент функционирует в полностью изолированном контуре. «Рег.ру» берет на себя техническую поддержку инфраструктуры с широким ассортиментом предустанавливаемых open-source ИИ-моделей. Донастройку и интеграцию решения под конкретные бизнес-задачи организации могут выполнять самостоятельно или с привлечением партнёров-интеграторов.

Решение поставляется в виде серверных машин с графическими ускорителями Nvidia (включая топовые решения H100 и H200 с 80 и 141 Гбайт памяти соответственно, а также карты серий A100, L40S и A6000), на которых размещается образ на базе платформы Ollama с предустановленными ИИ-моделями и веб-интерфейсом. Серверы поддерживают установку до 8 видеокарт, комплектуются производительными CPU, оперативной памятью до 4 Тбайт и NVMe-накопителями.

Архитектура сервиса позволяет проводить аттестацию для соответствия строгим стандартам, включая ФЗ-152 «О персональных данных» и требования ФСТЭК России.

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER. | Можете написать лучше? Мы всегда рады новым авторам

Источник: