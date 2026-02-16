Для безопасности и совместимости: IT-гиганты сформировали трансграничное объединение Trusted Tech Alliance

В ходе мероприятия Munich Security Conference мировые лидеры в сфере IT-технологий и ключевые игроки ИИ-рынка заключили соглашение о создании объединения Trusted Tech Alliance (TTA), объединяющего 15 компаний, из Африки, Азии, Европы и Северной Америки для продвижения общих принципов безопасных и совместимых технологий, сообщает Converge! Digest.

Интересы группы охватывают весь цифровой стек, от технологий связи до облачных решений и полупроводников, ПО и ИИ. Объединение позиционируется, как трансграничная коалиция, ориентированная на прозрачность, безопасность и защиты данных на фоне растущей геополитической фрагментации. Среди основателей числятся AWS, Microsoft, Google Cloud, Nokia, Ericsson и Anthropic, а также Cassava Technologies, Cohere, Hanwha Group, Jio Platforms, Nscale, NTT, Rapidus, Saab и SAP.

От участников объединения требуется соблюдение пяти принципов: прозрачное корпоративное управление, безопасные методы разработки, контроль цепочки поставок, открытость и устойчивость цифровых экосистем, уважение верховенства закона и защиты данных. Участники обязаны применять обязывающие на уровне контрактов гарантии обеспечения надёжности и качества в отношениях поставщиков и поддерживать независимые механизмы оценки.

Группа подчёркивает, что будет работать с лицами, принимающими решения (ЛПР), и клиентами, чтобы согласовать доверенные технологические практики с целью обеспечения национальной безопасности и экономической конкурентоспособности. Также планируется расширить членство в TTA и сформировать унифицированные подходы к разработке совместимых глобальных технологических стандартов.

15 основателей находятся в десяти странах на четырёх континентах. По словам Ericsson, ни одна компания или страна не может создать безопасный и надёжный цифровой стек в одиночку — доверия и безопасности можно добиться только совместно. Лидеры TTA позиционируют инициативу как ответ на растущий скептицизм, касающийся цифровых технологий и роста спроса со стороны правительств и корпоративных клиентов на надёжную, суверенную и безопасную инфраструктуру.

Как отмечает Converge, создание TTA отражает ускоренное согласование позиций между облачными гиперскейлерами, телеком-вендорами, разработчиками ИИ-моделей и игроками полупроводникового рынка по мере того, как правительства ужесточают требования, касающиеся суверенитета данных, прозрачности цепочек поставок и управления ИИ-проектами.

С учётом того, что участники контролируют ключевые точки ИИ-рынка, от Rapidus, предлагающей передовые решения для разработки ИИ-полупроводников до Anthropic и Cohere, разрабатывающих передовые модели, речь фактически идёт о том, что TTA берёт под контроль важнейшие узлы индустрии в стеке ИИ-инфраструктуры, пытаясь переформатировать стандарты до того, как «нормативная фрагментация» между регионами ужесточится.

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER. | Можете написать лучше? Мы всегда рады новым авторам

Источник: