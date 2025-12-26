Ватты-Биты: Токийский университет и Fujitsu проведут пилотные тесты переноса рабочих нагрузок между ЦОД в Японии

С 5 января по 21 марта 2026 года Токийский университет и Fujitsu проведут пилотное тестирование перераспределения рабочих нагрузок между дата-центрами, расположенными в разных регионах, сообщает Datecenter Dynamics. Инициатива — часть проекта Watt-Bit Collaboration по оптимизации спроса и предложения электроэнергии. Партнёры заявляют, что проект вызван необходимостью децентрализации дата-центров на японском рынке. Кроме того, он поддержит усилия страны по декарбонизации.

Тест является частью процесса технических испытаний в рамках проекта Watt-Bit (Ватт-Бит) по «зелёной» трансформации при сотрудничестве с Tokyo Electric Power Company (TEPCO). Предполагается создание «углеродно-нейтральной», экоустойчивой инфраструктуры и помощь в «зелёной» трансформации за счёт активного использования возобновляемых источников энергии для удовлетворения растущего спроса на электричество.

Партнёры намерены взаимодействовать с национальными и профильными структурами для расширения сети вовлечённых локаций и планирования дополнительных испытаний, в т.ч. с применением концепции All Photonics Network (APN). Кроме того, партнёры намерены разработать технологии, способствующие реализации концепции суверенного распределённого дата-центра, обеспечивающего суверенитет данных и операций, прежде всего, в регионах вблизи возобновляемых источников энергии.

В ходе испытаний проверят возможность вычислений вне зависимости от местоположения с применением контейнерных технологий. Кроме того, протестируют эффективность межрегионального перераспределения рабочих нагрузок, связанного с состоянием электросетей в зависимости от уровня нагрузки и локальных цен на электроэнергию.

Токийский университет намерен предоставить суперкомпьютеры для кластера Information Technology Center и подготовить сценарии использования рабочих нагрузок, связанные с исследованиями в сфере ИИ. При этом Fujitsu обеспечит перенос рабочих нагрузок с помощью контейнерных технологий и предоставит собственный облачный сервис, действующий на платформе Oracle Alloy.

Умные системы управления энергией и вычислениями готовятся применять и другие структуры. Так, Google объявила о соглашениях с американскими энергокомпаниями Indiana Michigan Power (I&M) и Tennessee Valley Authority (TVA), направленных на сокращение потребления ИИ ЦОД в периоды высокого спроса. Впрочем, ещё в 2023 году сообщалось, что Google тестирует систему перераспределения нагрузок между ЦОД. Похожую систему создала и Microsoft.

