Google избавляется в России от устаревших серверов GGC

Google разослала российским интернет-провайдерам уведомления о том, что планирует забрать устаревшие кеширующие серверы Dell R720, срок службы которых давно закончился, сообщил ресурс РБК со ссылкой на источники среди провайдеров. Эти серверы используются в системе Google Global Cache (GGC) для кеширования наиболее востребованного контента с целью более быстрой его загрузки местными пользователями. После ухода с российского рынка в 2022 году Google больше не модернизировала систему GGC. В марте 2025 года из-за того, что её российская «дочка» находится в состоянии банкротства, Google отключила пиринговые соединения с некоторыми российскими точками обмена трафиком (IX) и ЦОД.

В письмах, направленных интернет-провайдерам, являющимся партнёрами GGC, компания отметила, что будет выводить из эксплуатации серверы, которые сняты с производства и не имеют гарантийного обслуживания, с 26 января 2026 года. В связи с этим Google попросила операторов отключить и извлечь из стойки серверы, а также предоставить адрес, где их можно забрать. Источник РБК также сообщил, что вопросами передачи оборудования для Google занимается европейская компания MPK Asset Solutions. По его словам, часть серверов компания уже вывезла. При этом конкурсный управляющий по делу о банкротстве ООО «Гугл» заявил РБК, что не имеет информации о вывозе оборудования Google из России.

Комментируя планы Google вывезти серверы из России, эксперты отметили, что речь идёт о старом оборудовании, официальная поддержка которого была прекращена ещё в 2018 году. Также они считают, что могут возникнуть сложности с его вывозом из-за отсутствия правовых оснований и продолжающейся процедуры банкротства юрлица Google в России.

Ранее Google предложила операторам, причём не только российским, вместо GGC использовать прямое присоединение к своей сети. Google, равно как и другие гиперскейлеры, уже давно занимается строительством собственной глобальной сети. В апреле Google объявила о запуске Cloud WAN, полностью управляемой корпоративной WAN-платформы, обеспечившей доступ к её всемирной сетевой инфраструктуре всем организациям и компаниям.

