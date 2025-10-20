Не тот кабель: трое британцев попали под каток правосудия из-за ошибки монтажника BT

 
Трибунал по следственным полномочиям (Investigatory Powers Tribunal) Великобритании опубликовал подробности расследования, касавшегося вероятных злоупотреблений британской полиции, сообщает The Register. Трёх граждан необоснованно подозревали в преступлениях, связанных с насилием над детьми и распространением запрещённого контента (IIOC). Как выяснилось, из-за технической ошибки — годы назад техник интернет-провайдера BT ошибся при монтаже кабелей в распределительном щитке.

В 2016 году полиция запросила у BT информацию о физическом адресе и сетевой активности пользователя с известным им IP-адресом — оказалось, что у полиции есть инструмент автоматического оповещения об активностях, связанных с запрещённым контентом. В августе того же года полиция провела обыск по указанному BT физическому адресу с изъятием устройств с возможностью выхода в интернет. Расследование не нашло следов неприемлемого контента, допрошенные обитатели дома активно сотрудничали с правоохранительными органами, а само дело закрыли уже в сентябре.

Источник изображения: Matt Benson / Unsplash

Тем не менее, система мониторинга полиции продолжала присылать уведомления о передаче нелегального контента с тех же адресов, уже выясненного физического и IP. В ходе вновь открытого расследования вопросы задавали не только трём жителям, но и, например, их работодателям. Это, к слову, обеспечило алиби одному из них, поскольку он физически не был дома во время одной из зафиксированных мониторингом интернет-сессий. В результате в январе 2017 года полиция совершила второй рейд по тому же адресу, изъяв Xbox, Android-устройства и другую электронику, где снова не было найдено никаких следов противоправного контента.

Среди изъятого оборудования был и роутер, что помогло решить загадку. Получаемые им IP-адреса не совпали ни с одним из тех, что были в базе мониторинга. В результате дополнительных запросов к BT выяснилось, что, по-видимому, обслуживавший распределительный щит техник за восемь лет до этого перепутал два кабеля, шедших к соседним домам. После уточнения нового адреса и ареста соседа нашлись и свидетельства преступлений.

Источник изображения: Johnyvino / Unsplash

Трибунал признал, что для невинно пострадавших последствия были довольно печальными — о расследовании и его причине сообщили на рабочие места подозреваемых, родственникам и др., что не могло не сказаться на их карьерах и вызвало серьёзные семейные проблемы, а у девушки, в числе прочих попавшей в жернова государственной машины, на время следствия даже отняли её собственных детей.

На претензии пострадавших к полиции трибунал ответил отказом в компенсациях, хотя и признал неблагоприятные последствия расследования. Чиновники подчеркнули, что полиция не виновата и просто делала свою работу, а проблема была в технической ошибке на стороне BT — правоохранительные органы не могли предвидеть «редкого случая» перепутанных физических подключений, что существенно повлияло на ход расследования.

