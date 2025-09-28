У вас ЦОД для майнинга или ИИ? В офисах Northern Data прошли обыски и аресты

Европейские следственные органы провели обыски у Northern Data — оператора дата-центров, стремящегося сменить профиль деятельности с майнинга криптовалют на работу с ИИ-проектами, сообщает Datacenter Dynamics. Федеральное ведомство уголовной полиции Германии устроило рейд во Франкфурте, а Шведское управление по борьбе с экономическими преступлениями и местные налоговые органы — в Бодене (Boden). Компанию подозревают в неуплате €100 млн налогов от деятельности, связанной с криптомайнингом, передаёт Bloomberg.

Власти желают выяснить, занималась ли Northern Data майнингом криптовалют в дата-центре в Бодене, поскольку в 2023 году Швеция изменило законодательство в этой области. В прошлом году шведские налоговики уже закрыли 18 дата-центров за незаконный майнинг криптовалют — площадки пользовались налоговыми льготами для обычных дата-центров и не уплатили в казну Kr990 млн (≈$91 млн), в том числе НДС и прочие надбавки.

Northern Data заявила, что активно взаимодействует с европейскими налоговиками и удивлена «эскалацией ситуации». Утверждается, что есть «недопонимание» относительно налогового режима для её сервиса по предоставлению ускорителей, которые, по её словам, предназначены исключительно для облачных вычислений. Также власти якобы не до конца понимают сложную экономическую и юридическую структуру её прежней деятельности, связанной с майнингом, которая, по словам Northern Data, полностью соответствует международным налоговым стандартам.

Месяцем ранее Northern Data объявила о намерении продать криптобизнес компании Elektron Energy — предполагается, что продажа подразделения Peak Mining за $235 млн будет закрыта до конца текущего года. Контрольный пакет акций самой Northern Data принадлежит криптовалютной компании Tether. Последней принадлежит и доля в канадском видеохостинге Rumble, который вёл переговоры о покупке Nothern Data.

Облачное подразделение Taiga Cloud, входящее в состав Northern Data, использует более 22 тыс. ИИ-ускорителей. Подразделение Ardent Data Centers управляет дата-центрами в шведском Бодене (Bоden, Швеция) и норвежских Лефдале (Lefdal) и Кристиансанне (Kristiansand). В Лефдале объект размещён в подземном кампусе Lefdal Mine на базе бывшего рудника, где также находится норвежский суперкомпьютер Oliviva. В Кристиансанне используются мощностях кампуса Bulk, где разместится крупный ИИ-кластер CoreWeave.

В США Ardent имеет дата-центр в Питтсбурге (Pittsburgh, Пенсильвания) и планирует построить ЦОД в Мейсвилле (Maysville, Джорджия). Также у компании есть мощности в Великобритании, Португалии и Нидерландах. Суммарно у Ardent Data Centers имеется около 250 МВт введённых и строящихся мощностей. В мае 2025 года Nothern Data объявила, что неназванные компании, «зарегистрированные на бирже в США», выразили заинтересованность в приобретении Taiga Cloud и Ardent, а в июле сообщалось, что она рассматривает вывод Taiga и Ardent на IPO.

