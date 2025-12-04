Крысы распробовали быстрый интернет: жители британского городка остались без Сети из-за перегрызенного оптоволокна

Причиной десятидневного сбоя в сетях инфраструктурного провайдера Openreach в расположенном близ Донкастера (Doncaster) городке Аскерне (Askern, Англия) названа активность крыс, сообщает Datacenter Dynamics. В настоящее время Openreach строит ВОЛС по всей Великобритании и намерена охватить 25 млн объектов к концу 2026 года. Пока компании удалось обеспечить подключение 20 млн.

По имеющимся на сегодня данным, от отключения в Аскерне пострадали около 100 объектов — крысы перегрызли один из кабелей Openreach в окрестностях. В Openreach объяснили, что проблема связана именно с повреждением кабелей грызунами. В ходе осмотра инженерами под землёй был обнаружена сломанная труба, которую пришлось выкопать и заменить. Основной шквал критики Openreach был вызван тем, что компания не удосужилась наладить коммуникацию с пострадавшими клиентами. Крысы мешают работе Openreach не впервые. В 2023 году их обвинили в нарушении работы широкополосных кабелей в Хартфордшире (Hertfordshire).

Напряжённой ситуация остаётся и в других странах — в 2021 году причиной сбоя в работе провайдера Telstra в Новом Южном Уэльсе (Австралия) стали мыши. В тот период страна боролась с настоящим нашествие этих грызунов. В конце апреля 2021 года бобёр вывел из строя интернет 900 клиентов в канадской провинции Британская Колумбия. Он перегрыз оптоволоконный кабель Telus вблизи ручья и использовал часть полученных материалов для строительства своей плотины.

Примечательно, что ранее британским провайдерам предложили тянуть «оптику» по заброшенным газовым трубам и водопроводам, причём такой опыт уже имеется. Но причины перебоев с интернетом могут быть самые разные. Так, в апреле сообщалось, что в «Россети» всё чаще срезают чужие интернет-кабели со своих столбов, требуя с операторов плату за прокладку ВОЛС.

